2022 THY ucuz bilet kampanyası! 299 TL’ye yurtiçi istediğiniz yere uçun! SON 2 GÜN! THY ucuz bilet fiyatları ve tarihleri...

THY UÇAK BİLETLERİ NE ZAMAN UCUZLAR?



Ucuz uçak bileti için en uygun zaman seyahatinizden 4-10 hafta öncesi diyebiliriz. Uçuş için daha uygun fiyatlı olan günler ise Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri çünkü bugünler de daha az yolcu oluyor ve bu yüzden ücretler de daha düşük oluyor