2022 THY ucuz bilet kampanyası! 299 TL’ye yurtiçi istediğiniz yere uçun! SON 2 GÜN! THY ucuz bilet fiyatları ve tarihleri...

Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımları için kampanya düzenledi.
THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NEDİR?
THY 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımlarını 299,99 liradan başlayan fiyatla satma kampanyası düzenlediğini açıkladı.
6 ŞUBAT-9 NİSAN 2023 TARİHLERİNDE UÇMAK İÇİN ERKEN REZERVASYON
4-5 Ekim 2022 tarihinde aldığınız erken rezarvasyonlu biletler, 6 Şubat ile 9 Nisan 2023 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Yani, bugün ya da yarın THY'den ucuza bilet kampanyası ile bilet almak isterseniz 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında yolculuk yapmak için bilet alabilirsiniz.