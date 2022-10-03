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    Z kuşağı, sınırları aştı! Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin kartını çalarak kripto para satın aldı | Yaşam haberleri

    Z kuşağı, sınırları aştı! Ortaokul öğrencisi 5 genç, müzik ve matematik öğretmeninin kredi kartını çaldı. Kripto para satın aldı. Alışveriş yaptı! On binlerce liralık harca– ma sonrası yakalandı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dersimiz soygun

    Şaşkına çeviren olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Özel bir kolejde görevli müzik öğretmeni M.Ş. ve İ.D., matematik öğretmeni I.G. ile rehber öğretmen M.T. cep telefonlarına gelen 'İnternetten harcama yaptınız' mesajıyla şaşırdı! Yüklü miktardaki harcamaların oyun ve alışveriş siteleri ile kripto para borsalarından yapıldığı anlaşıldı. 4 öğretmenin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Alışveriş yapılan sitelerin IP adresine bakıldı. Buna göre on binlerce liralık harcamanın okuldaki cihazlardan yapıldığı anlaşıldı. O alışverişi yapanlar ise 5 ortaokul öğrencisi çıktı! Öğrencilerin, öğretmenlerin çantalarından aldıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları, ayrıca nakit para da çaldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.



    A'BARTIN'
    Bartın, 27 Haziran'da felaketi yaşadı. Sağanak yağış sonrası Bartın Irmağı taştı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasının bodrum katını da su bastı! Binlerce arşiv dosyası sular altında kaldı. Çamurdan çıkartılan 70 bini aşkın dosya, kurumun bahçesine tek tek dizilerek kurumaya bırakıldı. SGK İl Müdürü Şaban Çengel, "Dosyalar, dijital ortamda tarandı ancak resmi evrak olduğu için kurutup arşivde tutuyoruz. Güneşli günlerde kurutmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



    BAK SU İŞE!
    Manisa Salihli'de Mustafa Yüksel (40), zeytin tarlasında su çıkarmak istedi. 200 metre kadar derinliklere indi. Çıkardığı su, yanmaya başlayınca önce panikledi. Sonra valiliğe haber verdi. Yapılan analizde, suyun içinde yüzde 6 oranında petrol olduğu belirlendi. Bunu öğrenen bir işadamı, arazi için 50 milyon dolar teklif etti. Ancak "Petrol" garantisi istedi. Söz konusu 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi. TPAO yetkilileri, rezerv çalışması için sondaj kuyusunun açılacağı yeri tespit etti. İlk kazmanın yılbaşında vurulmasına karar verildi.



        ETEK SKANDALI!
        Kayseri'de Dürdane N. (21), saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Çalışan Emrah Ö. (29), İnstagram'da fotoğrafını paylaşmak istediğini söyledi. N, kıyafetini giymek için güzellik salonunun lazer odasına geçti. Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle aynı odaya girdi. Elindeki telefonla etek altı fotoğraflarını çekmeye başlayınca Dürdane N. fark ederek çığlık atmaya başladı. Şikayetçi olması üzerine Ö.'nün telefonunda yapılan incelemede Dürdane N.'nin fotoğraflarına ulaşıldı. Atakan IRMAK



        ACIYA BOĞULDUK
        Şanlıurfa'da yaşayan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat (21), 3 gün önce evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Arama çalışması başlatıldı. Bölgeden geçen bir çoban, baraj gölünde Fırat'ın cesedine ulaştı. Gencin ailesi, yıkıldı.



        MOTO ŞOK
        Demet Şener, trafikte moto-kurye ile tartıştı. Olayı cep telefonuyla kayıt altına almaya çalıştı. İddaya göre kuryenin hakaretlerine maruz kaldı. Soluğu polis merkezinde aldı. (Dilek Yaman Demir)



            NE O KEMAL BEY!
            Kılıçdaroğlu, Sözcü'ye 9-13 Ekim'de ABD'ye gideceğini söyledi. Senatör Sanders ile görüşeceğini dolaylı ifade etti: Neo-Liberal politikalara karşı çıkanlarla buluşacağım!



            PARAM'PARÇA'
            Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanına giden grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalamadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Mekanın çıkışında pusu kuran grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden ayrılan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, katil zanlılarını kıskıvrak yakaladı.



            137 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 137 milyon 168 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 366'şar, 4 bilenler 621'er, 3 bilenler 34'er, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.



                2 KİŞİYE 703'ER BİN
                5+1 bilen 2 kişi, 703'er bin lira kazandı. 5 bilenler 14 bin 395'er, 4+1 bilenler 411'er, 4 bilenler 47'şer, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                ALO VURGUN
                İstanbul'da Hacer Ö.(80) sahte savcıya inandı. 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı.

                NE YAPTIN YEĞEN!
                Gaziantep'te Ahmet Yılmazer, önceki gün amcası Mustafa Yılmazer'in evini bastı. Bahçede oturan aileye kurşun yağdırdı. Mustafa Yılmazer'in eşi Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer (30) hayatını kaybetti. Gelini Pınar Yılmazer (25) ile torunları Ayaz (5) ve Irmak Yılmazer (6) ise yaralandı. Olaydan sonra kaçan Ahmet Yılmazer, jandarmanın sıkı takibi sonucu, boş bir arazide yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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                Haberler Yaşam Z kuşağı, sınırları aştı! Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin kartını çalarak kripto para satın aldı | Yaşam haberleri
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