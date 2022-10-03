Z kuşağı, sınırları aştı! Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin kartını çalarak kripto para satın aldı | Yaşam haberleri

Şaşkına çeviren olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Özel bir kolejde görevli müzik öğretmeni M.Ş. ve İ.D., matematik öğretmeni I.G. ile rehber öğretmen M.T. cep telefonlarına gelen 'İnternetten harcama yaptınız' mesajıyla şaşırdı! Yüklü miktardaki harcamaların oyun ve alışveriş siteleri ile kripto para borsalarından yapıldığı anlaşıldı. 4 öğretmenin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Alışveriş yapılan sitelerin IP adresine bakıldı. Buna göre on binlerce liralık harcamanın okuldaki cihazlardan yapıldığı anlaşıldı. O alışverişi yapanlar ise 5 ortaokul öğrencisi çıktı! Öğrencilerin, öğretmenlerin çantalarından aldıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları, ayrıca nakit para da çaldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.
A'BARTIN'
Bartın, 27 Haziran'da felaketi yaşadı. Sağanak yağış sonrası Bartın Irmağı taştı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasının bodrum katını da su bastı! Binlerce arşiv dosyası sular altında kaldı. Çamurdan çıkartılan 70 bini aşkın dosya, kurumun bahçesine tek tek dizilerek kurumaya bırakıldı. SGK İl Müdürü Şaban Çengel, "Dosyalar, dijital ortamda tarandı ancak resmi evrak olduğu için kurutup arşivde tutuyoruz. Güneşli günlerde kurutmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
BAK SU İŞE!
Manisa Salihli'de Mustafa Yüksel (40), zeytin tarlasında su çıkarmak istedi. 200 metre kadar derinliklere indi. Çıkardığı su, yanmaya başlayınca önce panikledi. Sonra valiliğe haber verdi. Yapılan analizde, suyun içinde yüzde 6 oranında petrol olduğu belirlendi. Bunu öğrenen bir işadamı, arazi için 50 milyon dolar teklif etti. Ancak "Petrol" garantisi istedi. Söz konusu 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi. TPAO yetkilileri, rezerv çalışması için sondaj kuyusunun açılacağı yeri tespit etti. İlk kazmanın yılbaşında vurulmasına karar verildi.