Z kuşağı, sınırları aştı! Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin kartını çalarak kripto para satın aldı | Yaşam haberleri

Şaşkına çeviren olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Özel bir kolejde görevli müzik öğretmeni M.Ş. ve İ.D., matematik öğretmeni I.G. ile rehber öğretmen M.T. cep telefonlarına gelen 'İnternetten harcama yaptınız' mesajıyla şaşırdı! Yüklü miktardaki harcamaların oyun ve alışveriş siteleri ile kripto para borsalarından yapıldığı anlaşıldı. 4 öğretmenin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Alışveriş yapılan sitelerin IP adresine bakıldı. Buna göre on binlerce liralık harcamanın okuldaki cihazlardan yapıldığı anlaşıldı. O alışverişi yapanlar ise 5 ortaokul öğrencisi çıktı! Öğrencilerin, öğretmenlerin çantalarından aldıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları, ayrıca nakit para da çaldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.