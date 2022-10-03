Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Magnum Porsche çekilişleri için geri sayım devam ederken şifre yollayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Magnum her yıl olduğu gibi 2022 yılında da araba çekilişi yapacak. Peki,Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI? İşte detaylar!