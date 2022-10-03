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    • Yaşam
    • 03.10.2022 07:00
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    • 03.10.2022 07:00
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    2022 ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah, adres değişikliği, taşıma ekranı... e-Devlet İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ |

    İkametgah değişikliği, tüm zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, sürecin nasıl ilerlediğini, nüfus müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden hangi işlemlerin yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? Adres taşıma nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

    İkametgah değişikliği, tüm zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, sürecin nasıl ilerlediğini, nüfus müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden hangi işlemlerin yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? Adres taşıma nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

    E-DEVLET ADRES DĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
    İkametgah değişikliği, nüfus müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır.

    E-DEVLET İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
    İkametgah değişikliğini e-Devlet üzerinden yapmak isteyenler ise öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmalı, daha sonra "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım" ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım" seçenekleri arasından uygun olanı işaretlemeli ve taşınma tarihi bölümüne geçmelidir. Tüm bilgilerin doldurulması durumunda bir sonraki sayfada yer alan adres bilgileri takip edilmeli, yerleşim yeri ve diğer adres seçimi için "Adres Bul" düğmesine tıklanmalıdır. Açılan adres seçim ekranından bildirimde bulunulacak adres seçilmelidir.

    Bu işlemlerin de tamamlanması ile birlikte bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ise doğrulama seçenekleri arasından biri seçilmelidir. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlanıyor olması nedeniyle SMS ile doğrulama çok daha erişilebilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Son olarak "İlerle" tuşuna basılır ve cep telefonuna gelen doğrulama kodu sayfadaki alana girilerek, tescil işlemine geçiş yapılır.

        ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HEMEN SİSTEME DÜŞER Mİ?
        Bu sistem üzerinden adres değişikliği ve ikametgah adresi taşıma işlemleri de tamamlanmaktadır. E-devlet sistemi ya da nüfus müdürlüğü tarafından yapılan adres değişiklik sistemleri bir kaç iş günü içerisinde sisteme düşmektedir.

        ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ GÜN İÇİNDE YAPILMALI?
        5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50'nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
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        Haberler Yaşam 2022 ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah, adres değişikliği, taşıma ekranı... e-Devlet İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ |
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