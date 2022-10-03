Aslı Gökdemir kalıcı makyaj konusunda tavsiyeler verdi

Özellikle son dönemlerin en popüler kalıcı makyaj gruplarında kişiye özel tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gökdemir, yaptığı paylaşımlarla takipçilerine kalıcı makyaj hakkında verdiği tavsiyelerle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı kalıcı makyaj teknikleri ve çalışmalarını milyonlarca izlenmeye ulaşan genç girşimci Aslı Gökdemir, daha önce verdiği bir röportajında banka finans mezunu olmasının yanı sıra saç ve güzellik bölümlerini bitirdiğini söyledi. Bir çok eğitim süreçlerini başarıyla tamamladığını ve genç girişimcilere "Yapacağınız işin karakterinizle bütünleşmesi lazım, sevdiğiniz işi yaptığınız takdirde başarı elde etmemeniz neredeyse imkansız" diyerek tavsiyelerde bulundu. Önümüzdeki dönemde Latife Beauty markasıyla İzmir'e şube müjdesi veren Gökdemir, talepler doğrultusunda şubeleşmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı kalıcı makyaj teknikleri ve çalışmalarını milyonlarca izlenmeye ulaşan genç girşimci Aslı Gökdemir, daha önce verdiği bir röportajında banka finans mezunu olmasının yanı sıra saç ve güzellik bölümlerini bitirdiğini söyledi. Bir çok eğitim süreçlerini başarıyla tamamladığını ve genç girişimcilere "Yapacağınız işin karakterinizle bütünleşmesi lazım, sevdiğiniz işi yaptığınız takdirde başarı elde etmemeniz neredeyse imkansız" diyerek tavsiyelerde bulundu. Önümüzdeki dönemde Latife Beauty markasıyla İzmir'e şube müjdesi veren Gökdemir, talepler doğrultusunda şubeleşmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.