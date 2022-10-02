toki.gov.tr ilk işyerim başvurusu | TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı?

TOKİ İŞYERİ PROJESİ HANGİ İLLERDE?

Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak. 10 Ekim'de başlayacak olan başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI

TC Vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.