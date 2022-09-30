Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI?

Magnum tarafından bu yıl yapılacak çekiliş için geri syaım başladı. Bu kapsamda arabayı kazanan talihli olmak için şifre gönderenler çekilişlerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte cevaplar...
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum çekiliş sonuçları, 12 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak. Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.