Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Magnum Maserati kura çekiliş sonuçları isim listesi AÇIKLANDI MI?

Magnum tarafından bu yıl yapılacak çekiliş için geri syaım başladı. Bu kapsamda arabayı kazanan talihli olmak için şifre gönderenler çekilişlerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte cevaplar...