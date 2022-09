Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Daha önce Uluslararası Elmas Ödülleri ile Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri'ni başarılı bir şekilde organize eden, Türkiye ve uluslararası alanda başarılı marka ve isimleri bir araya getiren Luna Medya ve Ratel Medya yine muhteşem bir organizasyon düzenledi.

Burcu Esmersoy, Soner Zorluoğlu, Veysel Uluyer, Osman Ovale, Hakan Başak, Emre Karayel

Her organizasyonuyla fark yaratan Luna Medya ve Ratel Medya, yeni metotlardan teknolojinin sanayiye ve iş dünyasına kazandırılmasına, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyonun yaygınlaşmasından gelişen dünyaya sanayi 4,0'ü daha iyi anlatmak ve alanında başarılı isimleri bir araya getirmek amacıyla Kariyer ve Teknoloji Ödül Töreni'ni düzenledi. Wyndham Grand Levent İstanbul'da düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Emre Karayel yaptı. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel'in eğlenceli sunumlarıyla sektörüne yön veren marka ve isimlerle birlikte medya ve sanat dünyasının önemli isimleri de gecede yer aldı. Birce Akalay, Burak Sergen, Olgun Toker, Cihat Süvarioğlu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları, Mezarlık oyuncuları Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Cemal Can Canseven, Hakan Akkaya, Hakan Peker, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Gökhan Çınar gibi birçok ünlü isim ödüllerini aldı.

Ece Seçkin

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin başarılı ismi Ece Seçkin şarkıları ve sahne performansıyla davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Ezgi Aşık

Yılın en iyilerinin ödül aldığı Kariyer ve Teknoloji Ödül Töreni'nde, ödüllerini alan isimler başarılı sunucu Ezgi Aşık'a kırmızı halı röportajlarıyla yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve gelecek projelerini anlattı.

RASUS KİMYA – YILIN SPORA DESTEK ÖDÜLÜ

Türk sporuna katkı sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne sponsor olan Rasus Kimya adına Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ovale ile Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdal Sahillioğlu "Yılın Spora Destek Ödülü"nü aldı.

DIA YAZILIM – YILIN MUHASEBE YAZILIMI EN İYİ TEKNOLOJİ MARKASI

Satıştan satın almaya, muhasebeden finansa, e-ticaretten personel yönetimine kadar yazılım hizmeti veren Dia Yazılım adına Genel Müdür Suha Onay "Yılın Muhasebe Yazılımı En İyi Teknoloji Markası" ödülünü aldı.

MFET – YILIN E-DÖNÜŞÜM MARKASI

İklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında kentlerdeki yaşamı sürdürülebilir kılmak için projeler geliştiren ve kripto yatırımcısına bu projelerden kazanç sağlayan Mfet adına Şirket Cto'su Musa Can Minaz "Yılın E-Dönüşüm Markası" ödülünü aldı.

MEDKON HAT İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK – İNOVATİF DENİZCİLİK HİZMETLERİ MARKASI

Güçlü organizasyonu ve kültürel yapısıyla; yenilikçi, güvenilir, katma değeri yüksek hizmetler sunan, çevreye ve insana duyarlı bir lojistik firması olan Medkon Hat İşletmeciliği Denizcilik adına Türkiye İhracat Müdürü Arzu Şen "İnovatif Denizcilik Hizmetleri Markası" ödülünü aldı.

HAIBRAG.COM – YILIN ÇIKIŞ YAPAN E-TİCARET MARKASI

Ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan mobilya ve hırdavata kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle "Yaşam İçin Her Şey" sloganıyla hizmet veren Haibrag.com adına Ceo Murat Kadir Gül "Yılın Çıkış Yapan E-Ticaret Markası" ödülünü aldı.

OYUNFOR – YILIN E-TİCARET OYUN PLATFORMU

Konsol oyunları, dijital hediye kartları ve mobil oyun e-pin satışı gerçekleştiren, sektörde pek çok global markanın da Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunfor adına Genel Müdür Mehmet Dumanoğlu "Yılın E-Ticaret Oyun Platformu" ödülünü aldı.

CED GO – LİDER ÇOCUK ATÖLYESİ

Çocuk oyun alanları sektöründe kalite standartlarını belirleyen marka olma vizyonuyla hizmet veren Ced Go adına Kurucu Ümit Deniz Gül "Lider Çocuk Atölyesi" ödülünü aldı.

GERMAN CONSTRUCTION – YILIN LÜKS KONUT MARKASI

Almanya ve İspanya'da başarılı inşaat çalışmaları yapan ve Avrupa standartlarında inşa edilen Türkiye'deki ilk projesi Infinity Living ile German Construction adına Firma Sahibi Erdal Düzyurt "Yılın Lüks Konut Markası" ödülünü aldı.

COSMEDİCA CLİNİC – ULUSLARARASI İNOVATİF SAÇ EKİM MERKEZİ

saç ekiminde en son gelişmelerle kendisini güncel tutan ve tam donanımlı kliniğinde hizmet veren Cosmedica Clinic adına Kurucu Doktor Levent Acar "Uluslararası İnovatif Saç Ekim Merkezi" ödülünü aldı.

HİRA YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK – YILIN LİDER YAZILIM MARKASI

Kurumsal web tasarım, e-ticaret ve web tabanlı özel yazılımlar geliştiren Hira Yazılım Eğitim ve Danışmanlık adına Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı "Yılın Lider Yazılım Markası" ödülünü aldı.

GÜLHANE KOZMETİK – İNOVATİF KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ MARKASI

Zengin ve kaliteli ürün çeşidi, sürekli yenilik, değişime açık ve rekabetçi vizyonu ile teknolojik değişimleri takip eden Gülhane Kozmetik adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kınacı "İnovatif Kişisel Bakım Ürünleri Markası" ödülünü aldı.





DÜŞÜNÜR KOLEJİ – LİDER EĞİTİM KURUMU

Eğitim alanında hizmet veren ve geleceğimiz için başarılı nesiller yetiştiren Düşünür Koleji adına Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Onur Babaç "Lider Eğitim Kurumu" ödülünü aldı.

MEİS EXPRESS – YILIN İNOVATİF FERİBOT VE YOLCU TAŞIMACILIĞI MARKASI

Meis Adası ile Kaş arasında uluslararası yolcu taşımacılığı güvenliği standartlarında feribot seferleri düzenleyen Meis Express adına Firma Sahibi Hakan Öztürk "Yılın İnovatif Feribot ve Yolcu Taşımacılığı Markası" ödülünü aldı.

MEHMET SARI – EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI

"Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır!" sloganıyla hizmet eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülünü aldı.

ENOVER ENERJİ – ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MARKASI

Enerji, ısı transferi, ısı geri kazanımı, dekarbonizasyon, ısıtma ve soğutma sistemleri alanında çalışan ileri mühendislik araçlarını kullanarak tasarlayan ve analiz eden Enover Enerji adına Yönetim Kurulu Başkanı Malik Çağlar "Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Markası" ödülünü aldı.

BORDO PLASTİK – LİDER İNOVATİF PLASTİK MARKASI

Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın birçok ülkesine ürün ihraç eden, 700 çeşitten fazla ürünü ile hizmet veren Bordo Plastik adına Şirket Kurucusu Mustafa Karadeniz "Lider İnovatif Plastik Markası" ödülünü aldı.

MAÇA BİLİŞİM – YILIN YAZILIM VE SİBER GÜVENLİK MARKASI

Firmalara yazılımlar oluşturma ve firmaların siber güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet veren Maça Bilişim adına Siber Güvenlik ve Yazılım Uzmanı Çağrı Öztornacı "Yılın Yazılım ve Siber Güvenlik Markası" ödülünü aldı.

ZEKİDOOR ÇELİK KAPI – İNOVATİF ÇELİK KAPI MARKASI

Kalite, estetik, zarafet ve güvenlik bakımından eşsiz kapılar üreten Zekidoor adına Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Bayram Aydın "İnovatif Çelik Kapı Markası" ödülünü aldı.

BİOMAKSAN – LİDER YENİLENEBİLİR ENERJİ MARKASI

Ürettiği makinalar ile artık veya atık değeri taşıyan ürünleri bio-kütle yakıt ve gübre haline getirilmesini sağlayan Biomaksan adına Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Uludağ "Lider Yenilenebilir Enerji Markası" ödülünü aldı.

BARAN GLOBAL LOJİSTİK – ULUSLARARASI LOJİSTİK MARKASI

Denizyolu taşımacılığı servisleri, havayolu taşımacılığı servisleri, karayolu taşımacılığı servisleri, proje kargo yönetimi ve lojistik depolama hizmetleri sunan ve Eylül Lojistik markasıyla da konteyner taşımacılığı hizmeti veren Baran Global Lojistik adına Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Güngördü "Uluslararası Lojistik Markası" ödülünü aldı.

OĞUZ HOLDİNG – YILIN İNOVATİF İÇECEK ÜRETİCİSİ

Black Bruin Enerji İçeceği, Juss Meyve Suları, Sarıyer Limonata içeceklerinin üreticisi ve markaların sahibi olan Oğuz Holding adına şirket Ceo'su Enes Örer "Yılın İnovatif İçecek Üreticisi" ödülünü aldı.

BETÜL ABLA – YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Afrika'da temiz su ihtiyacı olan 278 köye su deposu götüren, gıda ve kıyafet yardımında bulunan Betül Abla Foundation İnsani Yardım Derneği Kurucusu Fatma Betül Korkmaz "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü aldı.

FUNDA KURT HEALTHY BEAUTY - FUNDA KURT HEALTHY BEAUTY ACADEMY ÖDÜLÜ

Funda Kurt Healty Beauty & Funda Kurt Academy Kurucusu Eğitmen ve Profesyonel Güzellik Koçu Funda Kurt "Funda Kurt Healty Beauty Academy Ödülü"nü aldı.

MERCURESOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – YILIN YAZILIM GELİŞTİRME MARKASI

Web sitesi tasarımı, SEO danışmanlığı, e-ticaret yazılımı ve özel yazılım gibi alanlarda dijital ajans hizmet veren MercureSoft Bilgi Teknolojileri adına Yüksek Yazılım Mühendisi Cihangir Akgündüz "Yılın Yazılım Geliştirme Markası" ödülünü aldı.

ŞEMUN GIDA ANTAKYA YÖRESEL LEZZETLERİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖRESEL GIDA ÜRÜNLERİ MARKASI

Oruk üretiminde; kalite ile özdeşleşen, en çok tercih edilen, en çok güvenilen, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren Şemun Gıda Antakya Yöresel adına kadın yöneticisi Zehra Mirioğlu "Sürdürülebilir Yöresel Gıda Ürünleri Markası" ödülünü aldı.

DOĞKUR KURUYEMİŞ – YILIN EN HIZLI BÜYÜYEN KURUYEMİŞ MARKASI

Kuruyemiş sektöründe kısa sürede Türkiye'nin her yerine yayılan Doğuş Kuruyemiş adına Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ebru Arımaz "Yılın En Hızlı Büyüyen Kuruyemiş Markası" ödülünü aldı.





ÜLKÜ GROUP – ULUSLARARASI İNOVATİF BAKIM MERKEZİ

Bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, medikal hizmetler alanlarında hizmet veren Ülkü Group adına Serkan Ünlü "Uluslararası İnovatif Bakım Merkezi" ödülünü aldı.

BCN TOKEN – ULUSLARARASI FİNANS VE KRİPTO PARA MARKASI

Uluslararası düzeyde finans danışmanlığı yapan ve kripto para hizmeti sunan BCN Token adına Yönetim Kurulu Başkanı Bijan Ganjali Bonjar "Uluslararası Finans ve Kripto Para Markası" ödülünü aldı.

TOKAT'A DAİR – YILIN DİJİTAL TANITIM MARKASI

Tokat'a Dair kullanıcı adıyla dijital mecralarda yüzbinlerce kişiye ulaşarak Tokat şehrinin tanıtımına, marka değerine katkı sunan Süleyman Üzümcü "Yılın Dijital Tanıtım Markası" ödülünü aldı.

SANAX İNŞAAT – YENİLİKÇİ İNŞAAT MARKASI

İnşaat sektöründe en son teknolojik olanakları kullanarak daima yüksek kalite sağlayan Sanax İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan "Yenilikçi İnşaat Markası" ödülünü aldı.

EDS SOĞUTMA – İNOVATİF SOĞUTMA MARKASI

Türkiye ve yurt dışında birçok ülkeye market ekipmanları, soğuk hava depoları, şarküteri reyonları, kasap reyonları, içecek dolapları imalatı yapan ve servis ağları olan EDS Soğutma adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan "İnovatif Soğutma Markası" ödülünü aldı.

ÖZLEM ÜÇGÜL – LİDER DETOKS ÇAYI MARKASI

Zayıflama çayları ile kilo sorunu olan vatandaşların kısa sürede kilo vermelerine yardımcı olan Özlem Üçgül "Lider Detoks Çayı Markası" ödülünü aldı.

OLGA KALEMCİ – YILIN KADIN MODA EDİTÖRÜ

Moda dergileri için kapak çekimleri, yıldız isimlerin stylingi ve koleksiyon reklam çekimleri çalışmalarında yer alan Olga Kalemci "Yılın Kadın Moda Editörü" ödülünü aldı.

ERDAL ÇETİNKAYA – ULUSLARARASI TÜRK ŞEF

Yıllardır Türk mutfağını Moskova'da başarıyla temsil eden, mükemmel lezzetleriyle misafirlerinde bağımlılık oluşturan Şef Erdal Çetinkaya "Uluslararası Türk Şef" ödülünü aldı.

KAZIM FERİK FINANCIAL CONSULTANT – ULUSLARARASI ŞİRKET VE EMLAK KREDİ UZMANLIĞI MARKASI

Yurtdışında şirket ve emlak kredileri hakkında danışmanlık hizmeti veren Kazım Ferik Financial Consultant adına Kazım Ferik "Uluslararası Şirket ve Emlak Kredi Danışmanlık Uzmanlığı Markası" ödülünü aldı.

LAWINA BEAUTY CONCEPT – YILIN KOZMETİK VE ESTETİK MARKASI

Almanya'da başarılı bir şekilde estetik ve kozmetik alanında hizmet veren Lawina Beauty Concept adına Kurucu Neriman Topal ile Genel Müdür Deniz Can Çolak "Yılın Kozmetik ve Estetik Markası" ödülünü aldı.

BAGGİ – LİDER ERKEK GİYİM MARKASI

Takım elbise, damatlık, smokin, ceket ve pantolon gibi erkek giyiminin en değerli parçalarını tasarlarken klasik tarzların güvenilirliği ve yetenekli tasarımcıların vizyonu arasında özel bir denge kuran Baggi adına Yönetim Kurulu Üyesi Mert Keçece "Lider Erkek Giyim Markası" ödülünü aldı.

FASHION ART – YILIN İNOVATİF SAHNE TASARIMLARI MARKASI

Birçok event ve organizasyonlarda sahne tasarımları ve teknik prodüksiyon olarak hizmet veren, farklı sahne tasarımlarıyla sektöre katkı sağlayan Fashion Art adına Firma Sahibi Mesut Büyüksofuoğlu "Yılın İnovatif Sahne Tasarımları Markası" ödülünü aldı.

SHAKİB GROUP – YURT DIŞI GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI MARKASI

Gayrimenkul sektörü, yatırım, ihracat ve ithalat alanlarında faaliyet gösteren Shakib Group adına Reza Zadehbagheri "Yurt Dışı Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Markası" ödülünü aldı.

WALONE FASHION GROUP – ULUSLARARASI MODA DİZAYN MARKASI

Kosova merkezli olan, lüks ve sıra dışı kumaşlarla 70'den fazla ülkede satış yapan Walone Fashion Group adına Firma Sahibi Walon Osmani "Uluslararası Moda Dizayn Markası" ödülünü aldı.

BAHAR HOUSE – ULUSLARARASI TİCARİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK MARKASI

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık hizmetleri yürüten Bahar House adına Niyazkılıç Niyaz "Uluslararası Ticari Gayrimenkul Danışmanlık Markası" ödülünü aldı.

Diğer kategoriler:

Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Yılın Dizisi

Birce Akalay – Yılın Kadın Oyuncusu

Olgun Toker – Yılın Erkek Oyuncusu

Mezarlık – Toplumsal Duyarlılık Dizisi

Burak Sergen – Meslek Onur Ödülü

Hakan Peker – Türk Pop Müziğine Katkı Ödülü

Cihat Süvarioğlu – Yılın Erkek Komedi Oyuncusu

Ceyhun Fersoy/Begüm Öner – Sosyal Medyayı Etkin Kullanan Çift

Hakan Akkaya – Yılın Moda Tasarımcısı

Göbeklitepe Sinema Filmi – Animasyon Filmi Ödülü

Helin Kandemir – Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu

Katarsis – Yılın Dijital Platform Programı

Magazin D – Yılın Magazin Programı

Asiye Acar – Yılın Magazin Habercisi

Müzik OnAir – Yılın Müzik Haber Sitesi

Can Bartu Arslan – Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu

Tekno Hayat – Yılın Teknoloji Programı

Cemal Can Canseven – Yılın Fenomeni

Doya Doya Moda – Yılın Moda Programı

Fashion Art – Yılın İnovatif Sahne Tasarımları Markası

Yavuz Oymak – Yılın Haber Muhabiri

Reklam Arkası – Yılın Reklam Programı

Özkan Öztürk – Yılın Spor Spikeri

Kırılma Anı – Yılın Spor Sohbet Programı

Milliyet.com – Yılın Dijital Haber Sitesi