Gurme Begüm Kübra Nas Ahi kimdir?

Yüksek mimar Begüm Kübra Nas Ahi, BKN Mimarlık'ın kurucusu. Aynı zamanda yemek eleştirmeni ve gurme. Sosyal medya üzerinde yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla adından söz ettiren genç iş kadınının hayatı merak konusu. İşte kendisiyle ilgili detaylar...



KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Begüm Kübra Nas Ahi, 11 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversitede aldığı mimarlık eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi Eleştirisi ve Teorisi üzerine yüksek lisans yaptı. 2016 yılından itibaren aile şirketlerinde yönetici mimarlık görevini üstlenen Ahi, daha sonra kendi şirketi BKN Mimarlık'ı kurarak eğitimine devam etti.



YEMEK TUTKUSUNUN PEŞİNDE

Çok sayıda projeye imza atan ve kendi alanında birçok ödül kazanan Begüm Kübra Nas Ahi, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Ahi'nin en büyük tutkusu ise yemekler. Farklı lezzetleri tatmayı seven ve bu alanda kendisini geliştiren Begüm Kübra Nas Ahi, tutkusunun peşinden ilerleyerek adını gurmeler arasına yazdırdı. Yemek eleştirmenliği yapan Ahi'nin hedefi, bu sektörde yurt dışında da adından söz ettirmek.

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