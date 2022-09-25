Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanında 1'i kadın 3 kişi bodyguardlar tarafından darp edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 2 hafta önce akıl almaz bir olay meydana geldi. Gece saatlerinde biri kadın 3 kişi, Ortaköy'deki ünlü bir eğlence mekanına geldi. Özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler, şahısla birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen bodyguardlar, ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlattı.