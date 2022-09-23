EXPO 2023’ün ev sahibi Onikişubat Belediyesi, çalışmalarıyla model olmaya devam ediyor

'Model ve Modern Onikişubat' hedefiyle hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlarla ilçesinin çehresini değiştiren, gönülden yaklaşımıyla da vatandaşların büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, imkânsız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Belediyecilik hizmetlerinin ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023'le çok daha ileri boyutlara çıkaran Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projeleriyle Kahramanmaraş'ı dünya kenti yapmaya hazırlanırken, diğer taraftan da durmaksın yeni projelerin başlangıcını yapıyor.

Başkan Mahçiçek, son olarak duyurduğu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile de kent halkının deniz özlemine son verecek ve 4 milyon metrekarelik alanda tarihi bir çalışmayı hayata geçirecek. Başkan Hanefi Mahçiçek diğer yandan belediyecilik vizyonu çerçevesinde ilçenin kırsal ve merkezi mahallelerine ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Kültürel ve sportif yatırımlarla da ilçesini merkez haline getiren Hanefi Mahçiçek, 56 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat'ı marka yaptı.

"EXPO 2023 İLE CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE DAMGA VURACAĞIZ"

Kahramanmaraş ve Onikişubat'ta EXPO derecesinde büyük bir organizasyon düzenlenmesinin ulusal ve uluslararası tanıtım açısından önemli olduğuna vurgu yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Dünya Fuarları veya diğer bilinen adıyla EXPO, ev sahibi ülke ve şehirlere bıraktıkları kalıcı eserlerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da yüksek prestijli etkinlikler arasında yer almaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve lobi faaliyetleri sonucunda EXPO'yu Onikişubat'ımıza taşımak için 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)'ne başvuru yapmıştık. Yapılan genel kurul toplantısında ise karşı oy olmaksızın bütün üye ülkelerin oyunu alarak Uluslararası Bahçecilik (Botanik) EXPO'sunu 2023 yılı için şehrimize taşıdık. Kahramanmaraş için rüya gibi bir proje olan EXPO'yu, 789 bin metrekarelik devasa rekreasyon alanımızda Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 23 Nisan'da ulusal ve uluslararası temsilcilerimizin hizmetine açacağız. Biz çok iddialıyız, EXPO 2023 ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne damga vuracağız" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'A EN AZ 2 MİLYON ZİYARETÇİNİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

EXPO'nun Kahramanmaraş'ı bir turizm merkezine dönüştüreceğini anlatan Başkan Mahçiçek, "EXPO'yu şehrimize kazandırırken, en önemli hedefimiz maksimum seviyede fayda sağlamaktı. Geçmiş EXPO'lardan da görüldüğü üzere EXPO'nun düzenlendiği kent adeta bir turizm merkezine dönüşmekte. Bu da Kahramanmaraş ve Onikişubat'ımızın en büyük eksikliği olan turizm sorununa bir can suyu olacak. Onikişubat'ımız ve şehrimiz büyük bir turizm gelirine sahip olurken aynı zamanda dünya çapında kendini tanıtma fırsatı da yakalayacak. Ayrıca bahçecilik alanında dünyada gelinen son nokta Kahramanmaraş'ta görücüye çıkacak. Bu sayede ülkemizin ve şehrimizin 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' temasıyla öne çıkmasına, hem doğa hem de kültürel anlamda bir merkez olarak uluslararası alanda ciddi bir tanıtımının yapılmasına imkan sağlayacak. Tahminlerimize göre ilk 6,5 aylık sürede EXPO dolayısıyla Kahramanmaraş'a diğer ülkelerden en az 2 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bizim tarihimizde ve bölgemizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KALKINMA YAKLAŞIMI KAZANDIRACAK"

EXPO 2023 ile sadece turizm alanında değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli gelişmelerin kaydedileceğini vurgulayan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sadece turizm alanında değil, EXPO ile şehrimizin ve ülkemizin uluslararası boyutta çok ciddi tanıtımı yapılacak. Hem potansiyel yatırımcılar hem de turistlerin Kahramanmaraş'ımızı ziyareti şehir ve ülke ekonomimize önemli bir katkı sağlayacak. Alanımızın gelecekte çok kullanışlı yapısıyla önemli bir merkez de olacak. Fuar pavyonları hastaneye, fuar alanları ise teknoparka dönüştürülerek uzun yıllar boyunca kullanılabilecek. Bunun yanı sıra sergi için inşa edilen estetik yapılar Onikişubat'ımıza uzun yıllar boyunca düzenli turist gelmesini sağlayarak adeta bir cazibe merkezi haline gelecek. Gelecekte EXPO için yollar, parklar, yeşil alanlar yeniden modern ve estetik bir anlayışla dizayn edilecek. EXPO hazırlıkları kapsamında ilçemize kazandırdığımız yatırımlar şehrimizi güzelleştirecek, ekonomik olarak canlılık getirecek, işsizliğin azalmasını ve huzurun artmasını sağlayacaktır. Her alandaki getirileriyle EXPO 2023, Kahramanmaraş'a yeni bir sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma yaklaşımı kazandıracak."

"EXPO 2023, DÜNYA VE AVRUPA'NIN EN'LERİNİ İÇİNDE BARINDIRIYOR"

EXPO 2023 Proje Alanı'nın içeriğini de detaylarıyla anlatan Mahçiçek, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana teması ile düzenleyeceğimiz EXPO 2023'ün alt temalarını ise 'Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim', 'Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı', 'Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek', 'Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu' ve 'Sadeliğin Hikmeti' olarak belirledik. Bu maksatla hazırlanan, EXPO 2023 Rekreasyon Alanımız içerisinde 50'den fazla uluslararası katılımcı bahçesi, Kahramanmaraş il ve ilçe bahçeleri, Türkiye'deki Büyükşehirlere ve ilçe Belediyelerine ait bahçeler, Bakanlıklara ve diğer kurumlara ait kurumsal bahçeler, üniversite bahçeleri, sponsor bahçeleri ve dünya çapında düzenlenen yarışma ile seçilmiş 'Akıllı Şehirler ve En İyi Uygulamalar Sergisi' yer alacak. Tüm bu projelere ek olarak alanımızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi ile Avrupa'nın en büyük Kristal Lagünü'nü projelendirdik. Kristal Lagün'ümüz şuan masmavi görünümüyle adeta büyülerken, gelecek adına bizlere umut veriyor. Aynı zamanda AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, Bitki Heykelleri, Hobi Evleri, yerel zanaatların sergileneceği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, 15 Bin kişilik Amfi Tiyatro, Nikah Salonu ve Türkiye'nin en yeşil camisi ile muhteşem bir cazibe merkezi oluşturduk" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 4 MİLYON METREKARELİK BİR DENİZ OLACAK"

Kahramanmaraş'ın deniz özlemine son verecek bir diğer rüya projesi Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi'ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, "Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş'ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DENİZ MANZARALI YENİ BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Sedde Aksı ile elektrik de üretileceğini dile getiren Başkan Mahçiçek, hem ekonomik hem de sosyal açıdan muhteşem bir yaşam alanı oluşturacaklarını anlatarak, "Sedde aksı üzerine kurulacak rubber dam sistemiyle elektrik de üretilecek ve hem ekonomik hem de sosyal anlamla şehrimizin geleceğine damga vuracak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Aynı zamanda denizimizin çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Hasancıklı'nın yeni imar planını çizeceğiz ve yeni bir şehir planı yapacağız. Bu deniz içerisine de bir marina yapacağız, küçük gemiler buraya park yapabilecek. Etrafına da çok katlı olmayan yeni yerleşim alanlarına yapacağız. Bu projeyle Kahramanmaraş'ta bir deniz olacak inşallah ve Kahramanmaraş daha güzel daha farklı bir kent olacak. Ayrıca denizin etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, rekreasyon alanları olacak ve tam manasıyla orada yeni bir kent ve yaşam alanı oluşacak. Bütün projelerimiz hazır, sabırsızlıkla tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"EĞİTİM VE SPOR ALANINDAKİ YATIRIMLARLA GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Başta eğitim olmak üzere spor yatırımları noktasında da görev süresince hayata geçirdikleri yatırımlarla Onikişubat'ı dönüştürdüklerini anlatan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Hükümetimizin imkanlarına ek olarak, tüm belediyecilik hizmetlerinin üstünde gördüğümüz eğitim konusu, yatırımlarımızın temelini oluşturmaktadır. Şehrimize inşa ettiğimiz okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri'ni, geçmişte olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ödül de alan Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemizle 3 milyon fazla okuma sayısına ulaşarak gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırdık. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında yeni kitapların basımını gerçekleştirerek öğrencilerimizle buluşturacağız. Ayrıca, 'eğitimde fırsat eşitliği' hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirdiğimiz Üniversite Hazırlık Kurslarımızı yeniden başlattık. Bu kurslarımızın başarı oranı da yüzde 83'dü. Tüm bunlarla da kalmayıp öğrencilerimizin sosyal hayatlarını da zenginleştirmek adına sportif ve kültürel yarışmaları organize ediyoruz."

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NDEN SPORA 56 MİLYON TL'LİK YATIRIM

İlçeye değer katan tesislerin bir yenisine daha imzasını atan Başkan Mahçiçek, son olarak ise Onikişubat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun gençlerin ve vatandaşların hizmetine açmanın gururunu yaşadı.

56 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat'ı marka yapan Mahçiçek, spor yatırımlarına ilişkin; "Onikişubat'ımız için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu noktada son tesisimizi Haydarbey Mahallemize inşa ettik. Toplamda 7'ncisi olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'ye model olan kesintisiz 18 kilometrelik Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, 1'i olimpik olmak üzere 7 yüzme havuzu, 12 halı sahası, 8 basketbol sahası, 2 kapalı sentetik buz pisti, 3 skate park inşa ederek vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Ayrıca 753 site bahçesi ve 127 parka 5'li setler halinde bıraktığımız fitness takımları da vatandaşlarımızın sağlıklı bir hayat sürmesine fayda sağlıyor. Onikişubat Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizi de sahipsiz bırakmıyor, onlara da her türlü desteği veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren, gönül belediyeciliği ilkesi ile gece gündüz demeden yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışı ile temel belediye hizmetlerinin yanında, eğitimden sağlığa, spordan sanata, tarihi kültürel taşınmaz varlıklarının korunmasına kadar her alanda tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.