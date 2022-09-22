Tolga Peker: Dünyada yoksulluk düzeyinin azaltılması gerekiyor

İnsanların temiz suya ve gıdaya ulaşabilmelerinin gerekli olduğunu, bu durumun insani bir mesele olduğunu belirten Peker, "Bir insanın gıdaya erişiminin yeterli düzeyde olmaması diye bir şey olamaz. Bir insan yaşamını sürdürebilmek için temiz su ve gıdaya ihtiyaç duyar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bunların karşılanamıyor olması insanlık suçudur. Konunun ne kadar hassas olduğunu bildiğimiz için insanların temiz su ve gıdaya ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı titiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerinde bulundu.

İNSANLARIN GIDA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMALARDA BULUNUYORUZ

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri olan g"ıdaya ulaşabilmeleri için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Biliyorsunuz ki halihazırda gıdaya ulaşım sıkıntısı yaşayan insanlar var. Bu durum kabul edilemez. Bir insanın yaşantısını devam ettirebilmesi için gıda temin etmesi gerekiyor. Fakat bu konuda çeşitli sıkıntılar yaşayan ve büyük bir yoksulluk içinde hayatta kalma mücadelesi veren insanlar bulunuyor. Bizim amacımız her insanın gıda ve temiz su, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında eşit şartlara sahip olması. Ancak bu şekilde yaşanılabilir bir dünya oluşturabiliriz."

HERKES İÇİN TEMİZ SU ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDİYOR

Temiz su sıkıntısının özellikle Afrika'da kendisini gösterdiğini belirten Tolga Peker, insanların temiz suya ulaşamadıkları için çeşitli hastalıklarla baş başa kaldığını ifade etti. Herkes için temiz su çalışmalarının da devam ettiğini belirten Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Temiz su, dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Özellikle Afrika'da birçok insanın temiz suya ulaşamadıkları için insani şartlar altında yaşamadıklarını hatta hayatlarını kaybettiklerini gözlemiyoruz. Bu durumun ne yazık ki kabul edilebilir bir yanı yok. Dolayısıyla insanlara temiz su ulaştırma konusunda yenilikçi projeler içinde olmalıyız. Daha çok insana temiz su ulaştırmalıyız. Bunlar insan olarak bizlerin görevi. Herkesin kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum."

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