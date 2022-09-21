Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.09.2022 14:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2022 14:38
    ABONE OL

    Maru.Derm Kozmetik’ten ihracata yönelik ciddi yatırım

    Beautyworld Fuarında yaklaşık 45 farklı ülkeden 100 görüşme gerçekleştiren Maru.Derm Kozmetik, ihracat kanalına bu yıl hem fuar hem de BTB online platformları ile ciddi bir yatırım yapıyor.

    Maru.Derm Kozmetik’ten ihracata yönelik ciddi yatırım

    Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur; "Maru.Derm Kozmetik olarak, özellikle İhracat kanalına bu yıl ciddi bir kaynak ayırdık. Yurtdışı fuar katılımları ve online BTB platformları ile 2023 yılında minimum 20 ülkede markamızı temsil edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılına 4 milyon USD ve önümüzde 5 yıl içinde tüm dünyada 30milyon usd ihracat gerçekleştirmektir" dedi.

    2023 yılında üretime yapacağımız yeni yatırımlarla beraber istihdamı da artırmayı planladıklarının altını çizen Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur, Maru.Derm olarak çok hızlıbüyüyen dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir, bu bir ilandır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aldatmak atv’de
    Haberler Yaşam Maru.Derm Kozmetik’ten ihracata yönelik ciddi yatırım
        SON DAKİKA