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    • Yaşam
    • 21.09.2022 13:26
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    • 21.09.2022 13:44
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    Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

    Marmaris’te orman yangını!

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

    Marmaris'in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.

    HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
    Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

    Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

    HELİKOPTERLER UÇAKLAR VE EKİPLER DEVREDE!
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.
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    Haberler Yaşam Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
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