Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
HELİKOPTERLER UÇAKLAR VE EKİPLER DEVREDE! Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.