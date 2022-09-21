Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

HELİKOPTERLER UÇAKLAR VE EKİPLER DEVREDE!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.