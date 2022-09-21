FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı

Cinayetin işlendiği dönem Atıcı ile aynı mahallede ikamet eden 53 yaşındaki Ahmet E'yi teknik takibe alan ekipler, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

"YAKALANMAN ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini belirleyen ekipler Ahmet E'yi gözaltına aldı.