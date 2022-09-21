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    • Yaşam
    • 21.09.2022 10:36
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    • 21.09.2022 10:36
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    FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı

    Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri 28 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tozlu raflardan indirerek olayı aydınlattı. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olayı gizleyen zanlının amcasının oğlu FETÖ’den ihraç polis memuruna da suçu gizlediği ortaya çıktı.

    28 yıl sonra çözülen cinayetin altından FETÖ çıktı

    Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski polisin gizlediği 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

    GÖRÜŞME TAKİBE TAKILDI
    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, Meram ilçesi Alparslan Mahallesi'nde, 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden bir çalışma başlattı.

    Cinayetin işlendiği dönem Atıcı ile aynı mahallede ikamet eden 53 yaşındaki Ahmet E'yi teknik takibe alan ekipler, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

    "YAKALANMAN ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"
    Zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini belirleyen ekipler Ahmet E'yi gözaltına aldı.

    CESEDİNİ BOŞ ARAZİYE ATMIŞLAR
    Zanlının emniyetteki ifadesinde, 25 yıl önce ölen babasıyla Atıcı'yı darbettiklerini, bir araçla taşıyıp boş araziye attıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliye, olay yerinde yer gösterme yaptırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olayı gizleyen Mustafa E. hakkında ise suçu bildirmemekten şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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        Haberler Yaşam FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
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