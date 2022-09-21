Fatih Arslan bu kez Kadir Ezildi için çok şık aynalar tasarladı!

Fatih Arslan birçok ünlü ile birlikte son yaptığı tasarımları Kadir Ezildi için hazırladı.

Kadir Ezildi'nin evinin farklı birçok yerinde aynadan hazırlanan özel tasarım parçalar yerlerini aldı. Salon bölümünde bir duvar komple baklava ayna ile kaplandı.

Aynı odada ayan ile hazırlanan çok şık bir konsol odaya bambaşka bir hava kattı. Yine evin farklı odalarında özel başka çalışmalar da yer aldı.

Kadir Ezildi son dönemlerde ev dekorasyonu ile ilgileniyor. Ve son yapmış olduğu paylaşımlarda duvarlarına yaptırdığı baklava ayna tasarımı büyük ilgi gördü. Elbette bu yapılan özel tasarımların Ayna Merkezi tarafından hazırlanmış olması bir tesadüf olamazdı.

Fatih Arslan kurmuş olduğu Ayna Merkezi ile aynanın hayatınızın her alanında olabileceğini gösteren başarılı isimlerden birisi. Masadan sehpaya, tavandan duvarlara kadar farklı birçok alanda özel olarak tasarlamış olduğu ayna çalışmaları sayesinde evlerinizin çok daha şık ve ferah olmasını sağlıyor. Bu girişimcilik adımı ile Fatih Arslan'ın birçok ünlü evinde her biri birbirinden özel tasarımları yer alıyor. Son olarak Kadir Ezildi'nin evi için hazırladığı baklava ayna ve konsol tasarımları da hakkettiği büyük ilgiyi görüyor.