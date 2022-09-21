ATV Haber ekibine çirkin saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber yapmak için gittikleri bir rezidansta saldırıya uğradı.
Ankara'da bir rezidansta yaşayan çift, bina güvenliğini darp etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
ATV Haber ekibine çirkin saldırı!
HABER İÇİN GİDEN ATV EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI
Darp bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi ise haber yapmak için olay yerine gitti.
ATV haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç, önce mağdur ile bir araya geldi.
Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü.
ATV haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı.
O anlar Hakan Aykaç'ın kamerasına an be an yansıdı.
Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.