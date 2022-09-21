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    • Yaşam
    • 21.09.2022 09:39
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    • 21.09.2022 10:13
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    ATV Haber ekibine çirkin saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

    Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber yapmak için gittikleri bir rezidansta saldırıya uğradı. Kendilerine saldıran kadından şikayetçi olan ATV Haber ekibi darp raporu aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    ATV Haber ekibine çirkin saldırı!

    ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber yapmak için gittikleri bir rezidansta saldırıya uğradı.

    Ankara'da bir rezidansta yaşayan çift, bina güvenliğini darp etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    ATV Haber ekibine çirkin saldırı!

    HABER İÇİN GİDEN ATV EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI
    Darp bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi ise haber yapmak için olay yerine gitti.

    ATV haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç, önce mağdur ile bir araya geldi.

    Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü.

    ATV haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı.

    O anlar Hakan Aykaç'ın kamerasına an be an yansıdı.

    Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

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    Haberler Yaşam ATV Haber ekibine çirkin saldırı! O anlar saniye saniye kamerada
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