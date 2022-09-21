ATV Haber ekibine çirkin saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç dün haber yapmak için gittikleri bir rezidansta saldırıya uğradı.

Ankara'da bir rezidansta yaşayan çift, bina güvenliğini darp etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ATV Haber ekibine çirkin saldırı!

HABER İÇİN GİDEN ATV EKİBİ SALDIRIYA UĞRADI

Darp bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi ise haber yapmak için olay yerine gitti.