Türkiye alternatif, temiz ulaşım talep ediyor: Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Türkiye’den kentsel hareketlilik farkındalığına rekor katkı

Türkiye, Avrupa Hareketlilik Haftası'na 492 belediye ile katılarak Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik farkındalığına Avrupa'da en fazla dikkat çekilen, en fazla etkinlik düzenleyen ülke oldu. Bu, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede alternatif ve temiz ulaşıma yönelme konusundaki kararlılığının bir göstergesi. Türkiye'de vatandaşlar akıllı ve çevreci ulaşım alternatiflerini kullanma konusunda davranış değişikliğine açık olduklarını gösteriyorlar. Bu noktada yerel yönetimlerin elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet, metro, tramvay gibi toplu yatırımları daha önemli hale geliyor. Sürdürülebilir kent alanları için güvenli bisiklet yolları yapmak, çevreci, temiz, akıllı ulaşım araçlarına yönelmek de kritik konular arasında yer alıyor.

Nefes alınabilir sokaklar için farkındalık

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl farklı bir tema ve slogan etrafında tasarlanıyor. Bu yılın teması "Şehrini Kucakla", sloganı ise "Çeşitlendir ve Devam Et". Bu kapsamda bireylerin iş yerlerine, okullarına yürüyerek ya da metro ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanarak gitmeleri özendiriliyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bu yönde davranış değişiklikleri gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Temel hedef küresel emisyonların ve karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlamak, gelecek nesiller için çok daha temiz bir çevre, nefes alınabilir, sokaklarında rahatça yürünebilir, yaşanabilir, çalışılabilir kentsel alanlar oluşturmak.

Yedinci Caddeye pedalladılar

Ankara'da da oldukça yoğun bir program gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Başkent'te Bahçelievler 7. Cadde motorlu araç trafiğine kapatıldı, sokaklar Ankaralıların oldu. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Ankaralılar önce karbon sıfır, temiz, çevreci ve yüzde 100 elektrikli otobüs ile Çankaya'dan Kızılay'a geldiler.

'Büyük Ankara Bisiklet Turu'nun startını verdi

Ardından Ankaralılar startını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'nın verdiği ve Fransa Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro'nun da katıldığı Büyük Ankara Bisiklet Turu'nda Kızılay'dan Bahçelievler 7. Caddeye kadar bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar. Ankaralılar, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Beşevler Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark, Akdeniz Caddesi ve Aşkabat Caddesi güzergâhını izleyerek bisiklet turunu tamamladılar.

Ankara'da 'hareket' temalı paneller, söyleşiler, eğitimler

Trafiğe kapatılan Bahçelievler 7. Caddede gün boyu konserler, yoga etkinliği, dans etkinlikleri ve DJ performansı gibi birçok farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Ankara'nın pek çok ilçesinde de söyleşiler, paneller, eğitimler düzenlendi.

Bu kapsamda, "Benim Tercihim Bisiklet" konulu söyleşi, "Kadınlar İçin Bisiklet Sürüş Eğitimi", "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?" konulu panel, Eryaman Bisiklet Yolu'nda Elektrikli Bisiklet Sürüşü, İşe Bisikletle Gidiyorum Sosyal Medya Kampanyası ve Bisiklet Kampüsü'nde Bisiklet Oyunları ve Yön Bulma etkinlikleri yapıldı.

Ceza'nın Anıtpark konserinde hareket ve müzik bir arada

Müzik, dans, hareket… Şehirlilerin en vazgeçilmezi, yerinde duramayanların, "Şehrini Kucak"layanların gıdası… Avrupa Hareketlilik Haftası'nda müziğin adresi ritimleriyle kendisine hayran bırakan ünlü rap şarkıcısı Ceza'nın Anıtpark'taki ücretsiz halk konseri oldu. Ankaralılar, gündüz bisiklet, yürüyüş etkinliklerinde hareketlerini artırırken akşam da yerlerinde durmadılar, Ceza'nın ritimleriyle coştular, hareketli bir Pazar günü yaşadılar.

Kayseri'de Büyükelçi tramvay ile seyahat etti

Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi Kayseri'de de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükelçi ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşımın en iyi alternatiflerinden, Avrupa Hareketlilik Haftası temasına uygun olarak giydirilen tramvayı kullanarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaşım sağladılar.

Hareketli bir program İzmirlileri bekliyor

İklim hedeflerine uyum, dijitalleşme, esneklik gibi başlıklarda trendleri yakalayan bir şehir olarak tanımlanan İzmir'de de Avrupa Hareketlilik Haftasını 'hareketli' bir program ile kutlanacak. İzmir'de 22 Eylül Perşembe günü "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü'ne katılım gösterecek.

Gaziosmanpaşa bulvarı trafiğe kapatılacak, BİSİM'ler ücretsiz

İzmir'de dokuzuncusu gerçekleştirilecek Otomobilsiz Kent Günü'nde Gaziosmanpaşa Bulvarı trafiğe kapatılacak. Gaziosmanpaşa Bulvarı çocuk yogasından zumbaya, en yavaş bisiklet turnuvasından tay-tay bisiklet turnuvasına kadar gün boyu sürecek etkinliklerin adresi olacak. Otomobilsiz Kent Günü'nde BİSİM bisikletleri ise ücretsiz hizmet verecek.

İzmir SUMP "Kentsel Hareketlilik Planı" Proje Açılışı Yapılacak

Aynı gün Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Proje'sinin açılış etkinliği yapılacak. İzmir'in Avrupa Birliği hibesi ile yürüttüğü iklim ve enerji politikalarını ilgilendiren 4 projesi bir Açıkhava Televizyon programı ile ekranlara gelecek. Programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer katılım gösterecekler.

"Kentsel Hareketlilik ve Liman Şehirleri" çalıştayı İzmir'de

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türk şehirlerinde hareketliliğin karbondan arındırılmasını tartışan bir dizi çalıştayın ilki İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 23 Eylül Cuma günü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Kentsel Hareketlilik ve Liman Şehirleri" çalıştayında açış konuşması gerçekleştirecek. Bu özel etkinliğin teması 'Şehir Limanları' olacak.