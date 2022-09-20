Kuaför, yalnızca saç kesen ve renklendirme işlemi yapan kişi kesinlikle değildir. En başta saçlarınızın sağlığını önemseyen buna göre uygulamalar yapan, saçlarınızda meydana gelen her türlü değişikliğe müdahale edebilen kişidir. Recep Güngör yıllarını müşterilerine adamış bir saç tasarımcısıdır. Müşterilerinin isteklerini kendi bilgi birikimleriyle harmanlayan Güngör, işlemlerden önce mutlaka saç ve yüz analizi yaptığını söylüyor. Böylece kişiye en uygun kesim ve renklendirme işlemi başarılı bir şekilde meydana gelmiş oluyor. Müşterilerinin takdirini kazanan Recep Güngör, sosyal medyada paylaşımları ile büyük ses getirerek adını yalnızca Türkiye'de değil Avrupa ülkelerinde de duyurmayı başarmıştır. Özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden gelen müşteriler saçlarına kaynak ve renklendirme işlemi yaptırmak istiyorlar. İşinde profesyonel olan ünlü kuaför, işlem fiyatlarında da oldukça makul. Tüm işlem fiyatlarını ülke fark etmeksizin her kesimden bütçeye göre ayarlamıştır. Bu, daha çok mutlu müşteri anlamına gelmektedir..

Kendi gibi genç kesimle çalışmayı tercih eden Güngör, ekibinde her zaman dinamik çalışanlara yer verdiğini üstüne basarak söylüyor: "Ekibimdeki herkes genç, dinamik ve mutlu olmak zorundadır. Çünkü işini severek yapan kişiler devamlı güzel sonuçlar alır. Bu durum hem bizi hem müşterilerimizi mutlu ediyor." Recep Güngör markasını yaşatmaya devam ederken kendisini geliştirmeyi de ihmal etmiyor. Boş zamanlarında trend saç kesim modellerini, güncel renklendirme işlemlerini ve kaynak saç modellerini inceliyor. Kuaför piyasasında meydana gelen tüm trendleri yerinde incelemek için çeşitli seminerlere katılıyor ve salonunda deneme işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu anda ise İstanbul-Bahçelievler ilçesindeki kuaför salonunda titizlikle ve son derece profesyonel tarzıyla müşterilerine yenilikler sunmaya devam ediyor.

Recep Güngör kimdir Nerelidir Ne iş Yapar? Sorularına daha fazla yanıt almak için Recep Güngör'ü sosyal medya hesabından takip edebilir ve son moda saç trendlerini inceleyebilirsiniz..