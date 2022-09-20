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    Dilek Onay 5 yıldır kanserle mücadele edip yenen kızına otomobil hediye etti

    Dilek Onay, 5 yıldır mücadele ettiği tiroid kanserini yenen kızı Yağmur Canalp (20) için kutlama düzenleyip, ona otomobil hediye etti. Yağmur, “Hiç kuşku yok ki çare sizsiniz” dedi...

    Çare sizsiniz!

    Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandı. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendi. Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı. Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Aslında çare sizsiniz. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



    HALA ŞOKTAYIM
    Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay ise şöyle konuştu: Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik."



    Dilek Onay, "Kızım bana bu hayatta verilmiş en özel hediye. Hem de ikinci kez" dedi Yağmur Canalp, hastalığa karşı güçlü olmanın moralli olmanın çok büyük güç sağladığını belirtti.

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