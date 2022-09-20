Dilek Onay 5 yıldır kanserle mücadele edip yenen kızına otomobil hediye etti





HALA ŞOKTAYIM

Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay ise şöyle konuştu: Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik."