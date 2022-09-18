İmkansızı başarı'cam'! Hayallerinin peşinden koştu, kendisi gibi cam kemik hastalarına umut oldu





Sözlerini şöyle sonlandırdı: Kıyafet ve ayakkabı bulmakta problemler yaşıyorum. Küçük yaşlardaki çocukların hikayelerine yön vermek için ailelerinin de isteği doğrultusunda onlara danışmanlık veriyorum. Farklı şehirlerdeki cam kemik hastalarıyla iletişim halindeyim. Tahammülsüzlüklerin had safhaya çıktığı şu günlerde yaptıklarımla rol model oluyorsam ne mutlu. Bana ehliyet alamazsın, eğitim göremezsin ve çalışamazsın dediler. Her şeye rağmen kendimi geliştirdim. Onlar da yapabilirler.

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