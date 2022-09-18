İmkansızı başarı'cam'! Hayallerinin peşinden koştu, kendisi gibi cam kemik hastalarına umut oldu

Cam kemik hastası genç, engelleri aştı. Başarısıyla kendisiyle aynı hastalığı taşıyanlara umut aşıladı. Burak Sakçı, 30 yıl önce Eskişehir'de hayata gözlerini açtı. Cam kemik hastalığı nedeniyle 2 yaşına kadar ilaçlarla hayatta kaldı. 5 kez ameliyat geçirdi tam 20 yıl akülü tekerlekli sandalyeyle yaşadı. 21 yaşında fizik tedaviye başladı. Yürüteçle ilk adımlarını attığında ise 22 yaşındaydı. 'Yapamazsın' diyenlere inat mücadelesini hiç bırakmayan Burak Sakçı, önce işe başladı. Ardından araba sürmeyi öğrendi, ehliyetini aldı. Hayatını anlatan bir de kitap yazdı.
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ...
Kendisi gibi cam kemik hastalığıyla mücadele edenlere umut olmak istediğini söyleyen Sakçı, tedavi sürecinde ailesinden büyük destek gördüğünü anlattı.
Sözlerini şöyle sonlandırdı: Kıyafet ve ayakkabı bulmakta problemler yaşıyorum. Küçük yaşlardaki çocukların hikayelerine yön vermek için ailelerinin de isteği doğrultusunda onlara danışmanlık veriyorum. Farklı şehirlerdeki cam kemik hastalarıyla iletişim halindeyim. Tahammülsüzlüklerin had safhaya çıktığı şu günlerde yaptıklarımla rol model oluyorsam ne mutlu. Bana ehliyet alamazsın, eğitim göremezsin ve çalışamazsın dediler. Her şeye rağmen kendimi geliştirdim. Onlar da yapabilirler.