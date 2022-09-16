Ünlü iş adamı Birol Akpınar yasak aşkına atacağı mesajı eşine atınca ortalık fena karıştı





AYLIK 75 BİN TL NAFAKA

Mesajı gören Melek Akpınar, Türkiye'ye geldi. Öteki kadının, kocasının şirketinde çalışan mimar S.B. olduğunu öğrendi. Eşinin harcamalarını tek tek inceledi. S.B. ile Sapanca, İzmir ve Kartalkaya'da birlikte tatil yaptıklarını belgeledi. Emniyetten gelen deliller üzerine adliyeye gitti. Birol Akpınar'a zina nedeniyle boşanma davası açıp 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi tazminat, 850 bin TL de aylık nafaka ödemesini istedi. Mahkeme, Birol Akpınar'ın eşine aylık 75 bin TL nafaka ödemesine karar vererek, şirket hisselerine ve mal varlığına ihtiyati tedbir koydu.