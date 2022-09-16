Ünlü iş adamı Birol Akpınar yasak aşkına atacağı mesajı eşine atınca ortalık fena karıştı

İnşaat mühendisi Birol Akpınar ile avukat Melek Akpınar, 1998'de evlendi. İki çocukları dünyaya geldi. Aile bir süre önce ABD'ye tatile gitti. Bu sırada Birol Akpınar, acil işi çıktığını belirtti. Eşi ve kızını bırakıp apar topar Türkiye'ye geri geldi. İddiaya göre uçaktan iner inmez sevgilisi S.B'ye "Çok süslen. Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" şeklinde mesaj atmak istedi. Ancak mesajı yanlışlıkla eşine gönderdi.
AYLIK 75 BİN TL NAFAKA
Mesajı gören Melek Akpınar, Türkiye'ye geldi. Öteki kadının, kocasının şirketinde çalışan mimar S.B. olduğunu öğrendi. Eşinin harcamalarını tek tek inceledi. S.B. ile Sapanca, İzmir ve Kartalkaya'da birlikte tatil yaptıklarını belgeledi. Emniyetten gelen deliller üzerine adliyeye gitti. Birol Akpınar'a zina nedeniyle boşanma davası açıp 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi tazminat, 850 bin TL de aylık nafaka ödemesini istedi. Mahkeme, Birol Akpınar'ın eşine aylık 75 bin TL nafaka ödemesine karar vererek, şirket hisselerine ve mal varlığına ihtiyati tedbir koydu.
İddiaya göre işadamı Birol Akpınar, sevgilisi S.B.'yi şirkete müdür yaptı. Bu sayede birlikte iş gezilerine çıktı. Lüks otellerde konakladı. Melek Akpınar, ihaneti affetmedi. Birol Akpınar ise "Onu aldattığımı biliyordu. Kendisine 500 bin TL'lik tazminat davası açtım" dedi.