Almeda ve Tolgahan Sayışman çiftinden "ilk görüşte aşk" hikayesi...

Türkiye'nin ilk modüler mobilya markası Kelebek, 87 yıllık köklü geçmişinden aldığı güç ve deneyimi ile yenilikçi tasarımları, genç ve dinamik duruşuyla mobilya sektöründeki öncülüklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kelebek Mobilya, markanın bu genç ve dinamik duruşunu vurgulamak üzere, Almeda & Tolgahan Sayışman çifti ile bu yılın başında iki yıllık bir anlaşma imzalamış, ilk filmini Sevgililer Günü için çekmişti. Büyük beğeni alan ilk filmden sonra sevilen çift, şimdi de Kelebek Mobilya'nın yeni sezonu için "ilk görüşte aşk" temalı yeni bir aşk hikayesi ile kamera karşısına geçti.

Filmin hikayesinde; Almeda yakın bir arkadaşıyla gerçekleştirdiği görüntülü telefon konuşmasında, evlerine yeni aldıkları Kelebek köşe takımını ne kadar sevdiklerini anlatıyor. Koltuk takımının bir köşesinde çalışmakta olan Tolgahan da, Almeda'nın övgü dolu konuşmayı kendisi için yaptığını zannediyor ve gururlanıyor. Oysa ki Almeda mobilya seçmek için gittiği Kelebek mağazasında bu kez Lugano köşe takımına ilk görüşte aşık oluyor.

Ajans Ultra tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı "İlk Görüşte Aşk" temalı reklam filmi 15 Eylül itibarıyla yayına girdi.