Hamburgerin yerli adresi Nurettin Usta!

Hamburgerin yerli bir lezzet olacağı aklınıza gelir miydi? Cesur Yıldız işletmeciliğinde Ankara'nın en işlek restoranlarından biri olan Nurettin Usta Bizim Köfteci, et ve tavuk lezzetleriyle dikkat çekmesinin yanı sıra 'Cesur Burger' ile hamburgere farklı bakış açısı kazandırdı. 1998 yılında açılan restoran, uzun yıllardır hizmet veren ve yıllardır müşterilerini ağırlarken güler yüz göstererek lezzetin ilk adresi oldu!

BU HAMBURGERLER BAŞKA!

Müşterilerinin severek ziyaret ettiği Nurettin Usta restoranı, Ankara'da meşhur ekmek arası ve fast food lezzetlerinden biridir. Özellikle Cesur Burger'lerle dikkat çeken restoran, müşterilerini ağırlayabileceği büyük bir alana sahip. Müşterilerine güler yüzlü servis yaparak, heyecanlı ve lezzetten ödün vermeyen seçenekler sunar.

Steril, lezzetli ve gurmelerin bile uğradığı bir adres olarak et ve tavuk burgerlerde fark yaratıyor. Ankara'da mutlaka uğranması gereken restoranlardan biri olarak ilk sırada yer alan Nurettin Usta Bizim Köfteci, farklı lezzetler denemek isteyenler için şiddetle tavsiye edilir.

NEDİR BU CESUR BURGER?

Nurettin Usta burgerleri özellikle yerli hamburgere farklı bir boyut kazandırdı. Et ve ekmek yapısını değiştirerek, lezzetin farklı bir şekilde sunulmasını sağlayan, yenilikçi ve yerel lezzetlere de önem veren menüler hazırlandı. Yaratıcı soslar, hayal ürünü köfteler ve rüya gibi lezzetler Nurettin Usta Bizim Köfteci ile gerçek oldu.