Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.09.2022 05:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 08:00
    ABONE OL

    Muğla'da korkutan yangın! Havadan müdahale başladı

    Son dakika haberi! Muğla'da saat 01.50 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkutan yangın! Havadan müdahale başladı

    Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

    MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN! VİDEO İZLE

    İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

    HAVADAN MÜDAHALE GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLADI
    Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı.

    Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

    Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır." dedi.


        Tavlı, kendisinin de bölgede olduğunu ve çalışmaları yerinde takip ettiğini dile getirdi.



        MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
        Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin gazı kesti Avrupa Erdoğan’dan yardım istedi
        Haberler Yaşam Muğla'da korkutan yangın! Havadan müdahale başladı
            SON DAKİKA