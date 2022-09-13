Muğla'da korkutan yangın! Havadan müdahale başladı

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.
MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN! VİDEO İZLE
İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
HAVADAN MÜDAHALE GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLADI
Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.