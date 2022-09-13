Muğla'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA
Muğla'nın Ula İlçesi, Gökova Mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yangın bölgesine ilk olarak 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti. Başta Aydın olmak üzere çevre illerden de destek ekipleri yola çıktı. Yangının şu an için Kozlukuyu mevkii doğusu, Ataköy mevkii kuzeyinde seyrettiği, kuzeyden esen sert rüzgarla yangının Ataköy mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.