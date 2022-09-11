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    • Yaşam
    • 11.09.2022 22:55
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    • 11.09.2022 22:58
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    Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! 5 kişi yaralandı

    Sarıyer, Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu silahlar konuştu. 5 kişinin yaralandığı silahlı tartışmada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AA
    Sarıyer’de silahlar konuştu!

    Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



    Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

    SARIYER'DE SİLAHLAR KONUŞTU! | VIDEO

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.



    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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