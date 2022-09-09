Yer: Denizli... Çaldığı paraları başına koyup fotoğraf çekildi, yakayı ele verdi (Yurttan haberler)

Denizli'de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT'ın adım adım takibi sonucu yakalandı.
Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan Abdulbaki K, sosyal medyada ellindeki paraları başına koyup, "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
EN BABA DAVA
İtalya'da mimar Ilaria Alassondra Sassone (33) ile Demirbilek Yiğit, 7 yaşındaki oğulları Leonardo için karşılıklı hukuk mücadelesi vermeye başladı. Yiğit, İzmir'de yanında olan oğlu için, "Leo, burada okulunu ve arkadaşlarını çok seviyor. Doğduğu yer değil, ama yaşadığı yer Türkiye. Leo'yu kaybedebileceğimi aklımdan bile geçirmiyorum" ifadesini kullandı.
Anne Sassone ise Leo'nun kendisine verilmesi gerektiğini anlattı.
CEFA AMERİKANO
ABD'Lİ kahve devi Starbucks, ürünlerine yüzde 25 zam yaptı. Bir bardak içecek, 50 lirayı aştı. AMA ağır iş yükünden yakınan işçilerin maaşı tek kuruş artmadı. Çalışanlar, isyanda...
UZAYA BİR... Kİ...
UZAYA gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişi başvuru yaptı. Elemeler sonucu, 30 aday kaldı.
BALTA'YI TAŞA VURDULAR!
OKULLAR için geri sayım başladı. Hakan Balta'nın eşi Derya da oğlu için alışverişe çıktı.
SADECE 2 sweatshirt ile 1 tişört aldı. Ancak bin 741 TL'lik fiyatı duyunca şoka uğradı.
Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan Abdulbaki K, sosyal medyada ellindeki paraları başına koyup, "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
EN BABA DAVA
İtalya'da mimar Ilaria Alassondra Sassone (33) ile Demirbilek Yiğit, 7 yaşındaki oğulları Leonardo için karşılıklı hukuk mücadelesi vermeye başladı. Yiğit, İzmir'de yanında olan oğlu için, "Leo, burada okulunu ve arkadaşlarını çok seviyor. Doğduğu yer değil, ama yaşadığı yer Türkiye. Leo'yu kaybedebileceğimi aklımdan bile geçirmiyorum" ifadesini kullandı.
Anne Sassone ise Leo'nun kendisine verilmesi gerektiğini anlattı.
CEFA AMERİKANO
ABD'Lİ kahve devi Starbucks, ürünlerine yüzde 25 zam yaptı. Bir bardak içecek, 50 lirayı aştı. AMA ağır iş yükünden yakınan işçilerin maaşı tek kuruş artmadı. Çalışanlar, isyanda...
UZAYA BİR... Kİ...
UZAYA gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişi başvuru yaptı. Elemeler sonucu, 30 aday kaldı.
BALTA'YI TAŞA VURDULAR!
OKULLAR için geri sayım başladı. Hakan Balta'nın eşi Derya da oğlu için alışverişe çıktı.
SADECE 2 sweatshirt ile 1 tişört aldı. Ancak bin 741 TL'lik fiyatı duyunca şoka uğradı.