Binomo’dan doğru tasarruf ve yatırımın anahtarı

Tasarruf ve yatırım, birçok kişi için aynı anlama geliyor. Özellikle bireysel ve kurumsal olarak bakıldığında, tasarruf ve yatırım kavramlarının birbirine çok karıştırıldığı görülüyor. Oysa her ikisi de farklı amaçlara hizmet ediyor. Her gün, hafta ya da ay belirli bir miktar parayı kenara koyarak tasarruf yapmak mümkün ancak bu şekilde yatırım yapılmış olunmuyor. Biriktirilen parayı yatırıma dönüştürerek değerlendirenlerin, tasarruflarını daha büyük birikimlere dönüştürmesi mümkün oluyor.

Online ticaret platformu Binomo, "Tasarruf mu, yatırım mı?" sorusunun cevabını derlerken,"Ne kadar tasarruf ettiği mi önemli, yoksa yatırım yapıp ne kadar getiri elde ettiğim mi?" diye merak edenlere bir yol haritası sunuyor.

Tasarruf mu, yatırım mı?

İlk başta da değindiğimiz gibi, tasarruf ve yatırım, çoğu zaman birbiriyle karıştırılan ve yanlış kullanılan ekonomik terimler arasında yer alıyor. Aslında bu iki terimin "ekonomideki" anlamlarıyla "halk dilindeki" karşılıkları birbirinden farklı. "Birinin ak dediğine diğeri kara der" misali, birinin tasarruf dediğine öteki yatırım diyor! Örneğin birikimlerini bankadaki mevduat hesabına yatıran ya da döviz, altın, hisse senedi vb. satın alan biri yatırım yaptığını düşünüyor. Diğer bir deyişle bireyler, tasarruf ya da birikimlerini gelir getirecek kaynaklara yönlendirdiğinde, yatırım yaptığını varsayıyor. Bunu kurumsal ölçekte düşündüğümüzde, eğer bir şirket elde ettiği kârı bankaya yatırırsa, yatırım yapmış olmuyor. Oysa bireylerin bankaya yatırdığı birikimleri kredi kullanarak yeni üretim kapasitesi yaratmak üzere bir tesis kurarsa, o şirket yatırım yapmış olur.

Tasarruf ve yatırım arasında farklar

Tasarruf ve yatırım arasındaki en büyük farklardan biri de risk faktörüdür. Tasarruf etmek risksiz gibi görünse de örneğin TL bazında yastık altında saklanan para, zaman içerisinde yabancı para birimleri karşısında eriyebilir, değerini yitirebilir. Oysa aynı birikimle döviz alındığında, kur veya enflasyon riski bertaraf edilmiş olur. Ve son olarak hedef ve süreden bahsetmek gerekir. Hedeflenen birikime ulaşmak için ne kadarlık ve ne süreyle tasarruf ya da yatırım yapılması gerektiği, ekonomi biliminin sağladığı bilgiler ışığında hesaplanabilir.

Tasarruflar yatırıma nasıl çevrilir?

Kişi ya da kurumların, tasarruflarını yatırıma çevirmeden önce, almak istedikleri riske karar vermeleri gerekiyor. Yatırım portföyü de bu risk profiline ve birikim hedeflerine uygun olarak belirlenmeli. Bu süreçte tasarruf miktarının artmasının, yatırımları ve dolayısıyla birikimi artıracağını düşünmek de yanlış olur. Tasarruflarınızı nerede, nasıl, ne süreyle değerlendireceğiniz gibi pek çok kavram, elde edeceğiniz birikimin ne olacağı konusunda etkili. Tam da bu noktada, risk profilinize ve birikim hedeflerinize uygun yatırım alternatiflerini tercih etmeniz gerekir.

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Yatırım ve online ticaret aynı mı?

Yatırım kavramı, genellikle uzun vadeli işlemler için kullanılıyor ve uzun vadeli birikim hedeflerini destekliyor. Oysa kişiler kısa vadelerde de birikimlerini büyütmek isteyebilir. Bu durumda tasarruflarını online ticaret platformları üstünden değerlendirerek birikimlerini artırabilirler. Online ticaret, piyasa hareketlerini takip ederek kısa vadelerde gelir elde etmeyi hedefler, örneğin sizi hayal ettiğiniz tatile kavuşturur. Yatırım ise uzun vadelidir, anda değil belirli bir periyotta gelir elde etmeyi hedefler. Örneğin emeklilikte finasal özgürlüğe sahip olmanızı sağlar.

Doğru tasarruf ve yatırımın anahtarı: Finansal okuryazarlık

Riski profiliniz ve birikim hedefiniz ne olursa olsun, ister tasarruf yapın, ister yatırım. İster Binomo gibi online ticaret platformlarında kısa vadeli piyasa hareketleri üstünden işlem yapın, ister tasarruflarınızı uzun vadede daha büyük bir birikim elde ermek için farklı yatırımlara yönlendirin. Finansal okuryazarlık yetkinliğine sahip olmak, tüm durumlarda ihtiyacınız olan en önemli yetkinliklerden biri. Bunun için ücretli, ücretsiz yararlanılabilecek pek çok kişi, kurum ya da platform var.

Binomo da profesyonel yatırımcıların ve yatırımcı adaylarının finansal okuryazarlığını desteklemek üzere yaptığı çalışmalarla öne çıkan bir online ticaret platformu. 130'dan fazla ülkede 1 milyon aktif kullanıcıya hizmet veren online ticaret platformu Binomo, yatırımcı adaylarına finans dünyasında farklı alanlara kapı açıyor, 70'ten fazla varlığa yatırım yaparak ek gelir elde etmelerine olanak tanıyor. Demo hesabından turnuva deneyimlerine, podcast yayınlarından eğitim videolarına, bireylerin daha bilinçli yatırım yapmasını ve daha hedef odaklı birikim elde etmesini sağlamak için pek çok araç Binomo tarafından üyelerine sunuluyor.

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Binomo tarafından derlenen bilgileri içeren bu yazı, ülkemizdeki finansal okuryazarlık seviyesini artırmak amacıyla kaleme alınmıştır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.