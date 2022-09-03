ACY Şirketler Grubu Adela Otel’i satın aldı

Alanında öncü markalarıyla turizm, ithalat-ihracat, mermer, teknoloji ve otomobil alım-satım sektörlerinde başarılı faaliyetlerini sürdüren ACY Şirketler Grubu, İstanbul'un en köklü otellerinden biri olan Adela Otel'i bünyesine katarak, ACY Otel markasıyla konaklama alanındaki çalışmalarına devam edecek.

230 oda kapasiteli Adela Otel ile İstanbul'da kaliteli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Adana ve Denizli'de faaliyet gösteren otelleriyle bulunduğu bölgelerde başarılı bir grafik çizen ACY, İstanbul'daki yeni otel yatırımıyla konaklama deneyimine yepyeni bir vizyon katacak.

ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım şirketinin otel yatırımıyla ilgili, "Adela Otel, ACY tarafından restore edilerek 3 ay sonra kaliteli ve konforlu bir konaklama hizmeti için misafirlerini ağırlamaya başlayacak. ACY Şirketler Grubu olarak Adana ve Denizli'de bulunan otel yatırımlarımızdan sonra İstanbul'un en köklü otellerinden birine sahip olmak şirketimiz adına oldukça önemliydi. 3 ay sonra tüm yenileme ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ACY Otel ismiyle yepyeni bir başlangıç yapacağız." açıklamasında bulundu.