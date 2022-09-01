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    • Yaşam
    • 01.09.2022 07:40
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    • 01.09.2022 07:40
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    Adana'da gece yarısı vahşet! 2 çocuk annesi kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü

    Son dakika haberi! Adana'da 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), evinin bahçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gece yarısı vahşet! Başı taşla ezilerek öldürüldü

    Olay saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip, "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı.

    Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı'nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.


        AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Acı haberi duyup, evin önüne gelen, Sarı'nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

        Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Adana'da gece yarısı vahşet! 2 çocuk annesi kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü
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