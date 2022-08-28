Özgür Esat Şentürk bu kez sevenlerinin karşısına dram hikayesiyle çıktı

Dram türündeki oyununda Mescidi Aksa ve o bölgede yaşan Filistinli halkın yaşadığı zorluklardan bahsediliyor. Özgür Esat Şentürk ailesiyle birlikte bulundukları bölgeden göç etmek zorunda kalan bir aile babasını canlandırıyor. Komedi filmleri ve oyunlarıyla tanıdığımız Özgür Esat Şentürk dram rolünde de oldukça başarılı bir performans göstermiş ve izleyicilerinden beğenileri toplamıştır.

Özgür Esat Şentürk "Bu oyun için teklifi ilk aldığımda tereddütlerim vardı. Ancak senaryosunu okuduğumda ve benim için düşünülen rolü analiz ettiğimde çok heyecanlandım. Verilen mesajlar, kostümler, dekorlar ve kullanılan müziklerle o anı birebir yaşadık resmen. İzleyenleri de salondan çıkarken dünya gündemini, bizim dışımızda neler olup bittiğini düşünmeye ve farkındalığa teşvik edebildiğimizi düşünüyorum." dedi.