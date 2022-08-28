Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.08.2022 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2022 12:24
    ABONE OL

    Özgür Esat Şentürk bu kez sevenlerinin karşısına dram hikayesiyle çıktı

    Komedi filmleriyle tanıdığımız Özgür Esat Şentürk bu kez "Dökme Kurşun" oyunuyla izleyicilerine hüzün dolu anlar yaşattı.

    Özgür Esat Şentürk bu kez sevenlerinin karşısına dram hikayesiyle çıktı

    Dram türündeki oyununda Mescidi Aksa ve o bölgede yaşan Filistinli halkın yaşadığı zorluklardan bahsediliyor. Özgür Esat Şentürk ailesiyle birlikte bulundukları bölgeden göç etmek zorunda kalan bir aile babasını canlandırıyor. Komedi filmleri ve oyunlarıyla tanıdığımız Özgür Esat Şentürk dram rolünde de oldukça başarılı bir performans göstermiş ve izleyicilerinden beğenileri toplamıştır.

    Özgür Esat Şentürk "Bu oyun için teklifi ilk aldığımda tereddütlerim vardı. Ancak senaryosunu okuduğumda ve benim için düşünülen rolü analiz ettiğimde çok heyecanlandım. Verilen mesajlar, kostümler, dekorlar ve kullanılan müziklerle o anı birebir yaşadık resmen. İzleyenleri de salondan çıkarken dünya gündemini, bizim dışımızda neler olup bittiğini düşünmeye ve farkındalığa teşvik edebildiğimizi düşünüyorum." dedi.

    Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir, bu bir ilandır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümünde avukatta flaş talep
    Haberler Yaşam Özgür Esat Şentürk bu kez sevenlerinin karşısına dram hikayesiyle çıktı
        SON DAKİKA