Azim dolu haber! Bursalı ikizler Esmanur ile Esranur Öztürk Balıkesir Tıp Fakültesi’ni kazandı

Azim dolu haberin adresi Bursa Orhangazi'ydi. Zeytin bahçesinde işçilik yapan Asiye- Erdinç Öztürk çiftinin ikiz kızları Esmanur ile Esranur bu yıl üniversite sınavına girdi. İkisi de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Sınavda 489 puan yaptığını belirten Esmanur Öztürk, "Beraber okuyacağımız için, ayrılmayacağımız için çok mutluyum. İnşallah daha güzel başarılara imza atarız. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarız" dedi. 495 puan alan Esranur ise şunları söyledi: Mezun olduktan sonra yurt dışına gitmeyeceğiz. Ülkemizi geliştirmek için burada kalmayı düşünüyoruz. Ülkemizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakültemizi en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyoruz.









Baba Erdinç Öztürk, "Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin" dedi.

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