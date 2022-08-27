Aydın'da parmak bebek mucizesi yaşandı. Kevser-Muharrem Maden çiftinin oğulları Orkun Alp, 21 Nisan'da 780 gram ağırlığında hayata gözlerini açtı. İki gün sonra da Şevval Çelik, kızı Pera'yı doğum yaptı. 595 gram doğan Pera ile Orkun Alp, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 4 ay boyunca yaşamak için savaştı. Pera 2 kilo 380 gram, Orkun ise 3 kilo 500 kilograma ulaştı. Dün evlerine yollandı.
Pera ve Orkun Alp, dün yapılan kutlamanın ardından taburcu edildi.
TÜRK HEKİMLERİNE EMANET
Ankara'da 18 yaşındaki N.K isimli genç kız, davranış problemi nedeniyle zor günler geçirdi. Hastane hastane gezdi. Son olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne sevk edildi. Burada Imagawa- Matsumoto Sendromu hastası olduğu belirlendi. Buna göre hastanın beyninin bir bölümünün olmadığı tespit edildi. Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, "Bu, dünyadaki 14. vaka. Tedaviyi, biz yapacağız" dedi. (Burcu ŞEN)
Pera ve Orkun Alp, dün yapılan kutlamanın ardından taburcu edildi.
TÜRK HEKİMLERİNE EMANET
Ankara'da 18 yaşındaki N.K isimli genç kız, davranış problemi nedeniyle zor günler geçirdi. Hastane hastane gezdi. Son olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne sevk edildi. Burada Imagawa- Matsumoto Sendromu hastası olduğu belirlendi. Buna göre hastanın beyninin bir bölümünün olmadığı tespit edildi. Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, "Bu, dünyadaki 14. vaka. Tedaviyi, biz yapacağız" dedi. (Burcu ŞEN)