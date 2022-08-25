Nazo Zeyrek’in üç tekerli oyuncağı

Mia Klinika markasının yaratıcısı Nazo Zeyrek önceki gün Çeşme-Alaçatı'da trafikte objektife yansıdı. Başarılı işkadını, kullandığı araçla ilgi odağı oldu. Jamie Foxx, DJ Khaled, Neymar gibi dünyaca ünlü çok sayıda yıldızın da tercih ettiği, Amerika'da çok popüler olan üç tekerli Vanderhall Carmel GTS aracını kullanan iş kadını, trafikte tüm bakışları üzerine çevirdi.



YAZ İÇİN ALMIŞTIM KIŞIN DA KULLANDIM

Amerikan üretici Vanderhall Motor Works'ün üç tekerli roadster'ıyla hem motosiklet hem de otomobil keyfini aynı anda yaşadığını söyleyen Nazo Zeyrek, bu aracın Türkiye'de yalnızca kendisinde olduğunu açıkladı: "Vanderhall Carmel GTS, autocycle kategorisinde sınıflandırılan ve dünyada eşi benzeri olmayan bir araç. Türkiye'de yalnızca bende var. Aslında yaz sezonunda kullanmak için satın almıştım ama kışın da çok rahat ettim ve severek kullandım."



FULL ELEKTRİKLİ MODELİNİ DE ALACAĞIM

Markanın On-road Brawley modeli için de ön sipariş oluşturduğunu söyleyen Nazo Zeyrek, "Marka yetkilileri bana Türkiye'deki ilk kadın Vanderhall sahibi olduğumu söyledi. Bu aracı kullanırken o kadar keyif alıyorum ki, markanın yakında ülkemize gelecek olan full elektrikli modeli için de sipariş verdim. Onun da ilk sahibi ben olacağım" dedi.