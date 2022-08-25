Kuaför Recep Güngör: Yarışmadan sonra salonuma müşteri yağdı

Henüz çocuk yaşta başladığı kuaförlük mesleğini tam 18 senedir icra eden Recep Güngör, yarışmacı olarak katıldığı "Benim Kuaförüm" adlı televizyon yarışması aracılığıyla hünerlerini tüm Türkiye'ye sergiledi. Güzellik tutkunu kadınların dikkatini çekmeyi başaran Güngör, hem müşteri kitlesini genişletti hem de sosyal medyadaki takipçi sayısını artırdı.

RAKİPLERİNİ BİR BİR GERİDE BIRAKTI

Anı olsun diye katıldığı "Benim Kuaförüm"de yaptığı özel saç tasarımlarıyla dört rakibini bir bir geride bırakan Recep Güngör, yarışmanın 'Best Of' bölümüne kalmayı da başardı. 'Saç tarama', 'kaynak' ve 'renklendirme' etaplarında birinci olan Güngör, programın ekrana gelmesinin ardından büyük ilgiyle karşılaştı ve yoğun talep üzerine iki salon daha açtı.

1 AY SONRASINA RANDEVU VEREBİLİYORDUM

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü sınırları aşan Recep Güngör, şimdilerde tecrübelerini meslektaşlarına aktarıyor: "Katıldığım yarışma sayesinde halkın gözdesi oldum. Salonum bir anda dolup taşmaya başladı. O kadar yoğun çalışıyordum ki, müşterilerime en erken 1 ay sonrasına randevu verebiliyordum. Bu ilgi üzerine Bahçelievler ve Bakırköy'de de salon açtım. Yaptığım çalışmaları sosyal medyada paylaşınca, yurtdışından da müşteriler gelmeye başladı. Bugünlerde ise 18 yıllık tecrübemi ve özel tasarımlarımı meslektaşlarımla paylaşıyorum, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki kuaförlere özel eğitimler veriyorum."