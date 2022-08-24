Teknik direktör Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlama: Evlilik vaadiyle dolandırdı

Müvekkilinin yaptığı araştırmalarda kendisi gibi 4 kadının da evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alındığını öğrendiğini belirten avukat Handan Bakbak, dava dilekçesinde şunları ifade etti: "Kolgu mağduru kadınlar, birbirleriyle irtibata geçmiştir. Müvekkil de mağdur olan kadınlardan birinin duruşmasında tanık olarak dinlenmiştir. Duruşmada aleyhine tanıklık yaptığı için Kolgu tarafından Tehdit edilen müvekkil, o günden sonra şüpheli adamlar tarafından takip edilmiştir. Evlilik vaadiyle kandırılan, maddi ve manevi sömürülen müvekkilin can ve mal güvenliği kalmamıştır."