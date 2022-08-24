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    • Yaşam
    • 24.08.2022 08:56
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    • 24.08.2022 09:04
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    Teknik direktör Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlama: Evlilik vaadiyle dolandırdı

    İstanbul'da bir ithalat firmasında satış sorumlusu olarak çalışan S.K. 6 yıl önce tanııştığı eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ve binlerce lirasını aldığını söyledi. S.K., Kolgu'nun ayrıldıktan sonra da kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

    Ünlü teknik direktöre şok suçlama

    Kolgu'nun ilk olarak büyük kızının okulu için müvekkilinden 40 bin lira para istediğini Suç Duyurusu dilekçesinde belirten S.K.'nin avukatı Handan Bakbak, "Kolgu, 'Peşimde silahlı adamlar var, tefeciden borç aldım, senin de benim de can güvenliğimiz tehlikede' diyerek müvekkili korku, stres ve baskı altında bırakarak kandırmış ve bu kez de 70 bin lirasını almıştır.

    Spor çevresinde annesinin öldüğünü söyleyen ve gazetede ölüm ilanı veren Kolgu, müvekkili de kandırmış, sonradan annesinin hayatta olduğunu ve bunu uydurduğunu söylemiştir. Yaşadıkları yüzünden yüksek tansiyon hastası olan müvekkil, canıyla ve borçlarıyla uğraşırken, yakın arkadaşı, Önder Deniz Kolgu'nun başka bir kadın ile lüks yaşantısının olduğunu, kızları ve eski eşiyle yurtdışı seyahatleri yaptığını ve lüks eğlence mekânlarında çekilen gazetelerdeki çeşitli fotoğraflarını göstermiştir. Dolandırıldığını anlayan müvekkil, Kolgu'ya verdiği paraları alabilmek için icra takipleri başlatmıştır" dedi.

    Müvekkilinin yaptığı araştırmalarda kendisi gibi 4 kadının da evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alındığını öğrendiğini belirten avukat Handan Bakbak, dava dilekçesinde şunları ifade etti: "Kolgu mağduru kadınlar, birbirleriyle irtibata geçmiştir. Müvekkil de mağdur olan kadınlardan birinin duruşmasında tanık olarak dinlenmiştir. Duruşmada aleyhine tanıklık yaptığı için Kolgu tarafından Tehdit edilen müvekkil, o günden sonra şüpheli adamlar tarafından takip edilmiştir. Evlilik vaadiyle kandırılan, maddi ve manevi sömürülen müvekkilin can ve mal güvenliği kalmamıştır."
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        Haberler Yaşam Teknik direktör Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlama: Evlilik vaadiyle dolandırdı
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