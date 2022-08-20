ERKEN'DEN SİTEM Mahkemede, birçok sanık ifade değiştirdi. Suphi Malgaz 'ın "Emniyetteki ifademi polis yönlendirmesiyle verdim" demesi Ece Erken 'i sinirlendirdi. Erken sitem etti: Şafak'ın tek dostu yokmuş. Kardeş dediklerinin hepsi kalleş çıktı!

Alaattin Çakıcı'nın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ile ilgili açıklaması gündem oldu: Ben olsam kimse dokunamazdı