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    Alaattin Çakıcı'nın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ile ilgili açıklaması gündem oldu: Ben olsam kimse dokunamazdı

    Alaattin Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ile ilgili ilk kez konuştu. Açıklaması gündeme oturdu: Şafak Laz’dır. Ben ise Türkmen’im. Kendisi yeğenim değil. Ölmeden 3 ay önce ilişkimi kestim. Zaten yakınım olsaydı ona kimse dokunamazdı.

    Ben olsam kimse dokunamazdı

    Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'deki mekanında suikasta uğradı. Türkiye'yi sarsan cinayetin yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Serkan Dakman'ın avukatı Engin Çelebi'nin Alaattin Çakıcı sorusu ortalığı karıştırdı! Adının mahkemede geçmesine sinirlenen Çakıcı, sosyal medyadan mektup yayınladı. Şu ifadeleri kullandı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu Rize'li Mohti Laz'dır. Ben ise Trabzonlu, Kafkas bir Türkmenim. Kendisi yeğenim değildir. İlk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene görüşmedim. 2020'de cezaevinden çıkınca evime geldi. Kendisini ses tonundan tanıyabildim. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi beni aradı. "Abi Şafak'ın kulüple arasında problem var. Senin adını kullanıyor" dedi. Ben de, "Kulübe zarar vermişse oğlumun bile arkasında durmam" dedim. Ölümünü basından öğrendim. Cenazesine geçmiş yılların hatırına çiçek gönderdim. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem beni öldürmeden Azrail'in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye'de herkese geçerlidir.



    ERKEN'DEN SİTEM
    Mahkemede, birçok sanık ifade değiştirdi. Suphi Malgaz'ın "Emniyetteki ifademi polis yönlendirmesiyle verdim" demesi Ece Erken'i sinirlendirdi. Erken sitem etti: Şafak'ın tek dostu yokmuş. Kardeş dediklerinin hepsi kalleş çıktı!

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    Haberler Yaşam Alaattin Çakıcı'nın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ile ilgili açıklaması gündem oldu: Ben olsam kimse dokunamazdı
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