Klasskombin’den ceket kullanımına ilişkin detaylar geldi! Bunu Yapmayın…

Klasskombin düğün trendlerini belirliyor. Sokak modasında vazgeçilmez parçalar arasında yer alan hem şık kombinleri uyum sağlıyor. Hem de günlük kullanıma uygun olan kot ceket ve ceket tasarımlarının nasıl kombinleneceğini açıklıyor. 2022 yılının ilkbahar ve yaz döneminde farklı kesimler ve renklerde kot ceketleri arasında hangisi tercih edilmeli? Vücudunuza uygun hangi parça üzerinizde bulunmalı? İşte altın tavsiyeler ve detaylar…

İkonik bir görüntü arıyorsanız bluz mavisi kot ceketler yeni sezonda trendleriniz arasında yer alabilir. Bay ve bayanlara hitap eden bu tasarımlar sizleri hoş bir görüntüye ulaştırmaktadır. Keten ceketler de sezona damga vuracak ürünler arasında yer alıyor. Pek çok erkeğe uygun bir tarz oluşturmakta katkı sağlayan blazer ceketlerden kot veya keten pantolonlarla tamamlayabileceğiniz özel ürünler arasında bulunuyor.

Özellikle kot ceketler yalnızca son yılların değil tüm sezonların trend ürünleri arasında yer almaktadır. Yeni sezonda da kendine yer bulan kot ceketler özellikle bahar mevsiminin vazgeçilmez ürünleri arasında yerini almaya devam ediyor. Tişörtlerinin üzerine tamamlayıcı olarak kullanabileceğiniz bu tasarımların renk seçenekleri de oldukça fazla. Kombinin geneline uygun görüntüyü destekleyecek renkte ve görünümde kot ceketlerin gardırobunuza yeni sezonda ekleyebilirsiniz.