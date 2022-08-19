Caner Torunoğulları hakkında!

Orka Hotelleri İle Turzimde Yeni Anlayış

Orka Hotelleri, Turizmde yeni bir anlayış geliştiren ve 5 yıldızlı olarak hizmet veren günümüzde dünya üzerinde tanınan otellerdir. 26 farklı şubesi ile farklı birçok yerde bulunan otelcilik anlayışı ile müşterilerin memnuniyeti üst seviyelere taşınıyor.

Hem Orka Hotellerinde hem de Torunoğlu İnşaat içerisinde yönetim kurulunda bulunan Caner Torunoğulları, dünya üzerinde başarılı birçok çalışmaya devam ediyor. Ege bölgesindeki otel inşaatlarının yanında Kars Sarıkamış'ta yer alan Katerina Köşkü restorasyonu da gerçekleştiren firma, Icon markası ile Dubai ile Londra içerisinde hizmet veriyor.

YÖNETİCİLİK İLE DÜNYAYA UZANAN EL

Yöneticilik ile tüm dünyaya uzanmayı başaran , "Tencerenin Rolex'i" olarak bilinen Belçika merkezli Simtronic B.V. firmasında yönetim kurulu üyesidir. Bu firma başta Belçika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanında Avusturya, Danimarka, İngiltere ve İsviçre ülkelerine hizmet sunuyor. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Orta Doğu pazarlarında da aktif olarak yer alan bir firmadır.

Aynı zamanda Mado ve Big Chef markalarının da Hollanda içerisinde yer alan franchiseleri ile yakından ilgilidir.