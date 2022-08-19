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    • Yaşam
    • 19.08.2022 13:49
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    • 19.08.2022 13:49
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    Bordex yenilikçi ürünlerle yeni pazara açılıyor!

    Yenilikçi boya ürünleriyle tanınan Bordex Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Türkiye’den sonra Avrupa’ya ve Orta Doğu ülkelerine açılarak, kaliteli ürünleriyle adından söz ettiriyor.

    Bordex yenilikçi ürünlerle yeni pazara açılıyor!

    Avrupa'da en büyük dekoratif boya üretici firmalarıyla ortaklığını ilan ederek, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da sektörün liderliğine soyunan Bordex, Cezayir, Lübnan, Tunus gibi Orta Doğu ülkelerine ilk boya ticareti yapan firma olarak da adını duyurdu.

    BORDEX İLE BOYA SEKTÖRÜ GELİŞİYOR
    Boya endüstrisinde önemli bir çığır açmayı başaran Bordex, 2001 yılında pazarın liderliğini eline alarak, marka bilinirliğini de ön plana çıkardı. Binlerce çalışanı ve satış noktasıyla profesyonelliğini gösteren firma, uygulamalı boya işleriyle de ülkemizin en önemli sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı.

    BORDEX İLE MÜKEMMELLİĞİ YAKALAYIN!
    Dekoratif boya sektöründe çevre sağlığını ve çevre korumasını ilke edinerek gerçekleştirdiği üretimleri için; ISO 9001/10002/14001, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001 ve IATF 16949 garanti ve kalite belgeleriyle de sektörde lider olduğunu kanıtladı.

    Dekoratif boya sektöründe gösterdiği başarısıyla Bordex, 35 ülkenin içinde bulunduğu sektör pazarında da liderliğini gösterdi. Sosyal sorumluluk projesi altında başlattığı ürünlerini İstanbul ve Kocaeli üretim tesislerinde üretmeye devam eden Bordex, Avrupa standartlarında ve üst seviye teknolojiyle sürdürmeye ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

    Çevreyi, enerji verimliliğini, sürdürebilirliği sayesinde, sosyal sorumluluk projelerine ülkemizde devam eden Bordex hem iç pazarda hem de dış pazarda adını üst sıralara yazdırmayı başardı.

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    Haberler Yaşam Bordex yenilikçi ürünlerle yeni pazara açılıyor!
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