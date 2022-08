Dini nikah kıyıp 3 ay birlikte yaşayan Ç.S dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ç.S, 14 Mayıs'ta tatil için geldiği İstanbul'dayken sosyal medya üzerinden tanıştığı A.S. (33) ile sevgili oldu. A.S ile kendisini jandarma pilot yüzbaşı olarak tanıtan A.S., bir süre sonra dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı. A.S., "Oturduğumuz yerden para kazanırız" dedi ve A.S'ın telefonunu 13 bin liraya sattırdı. Ardından kuzenine de 14 bin lira kredi çektirdi. Buna benzer birçok adım atan dolandırıcıyla yollarını ayıran talihsiz kadın, suç duyurusunda bulundu. Ç.S, "dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış. Benim haricimde bildiğim 2 kişiyi daha dolandırmış. Birisinden 'bir ürün satacağız' diye 100 bin lira kapora istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış, arabasını sattırmış, altınını ve banka hesaplarını almış. 'Evleneceğiz' vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Profesyonel dolandırıcıymış" dedi.

