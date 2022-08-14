Umut İşler: “Genç girişimciler, önüne çıkan engellerde pes etmemeyi öğrenmeli!”

Umi Medya&Yazılım Şirketi'nin sahibi Umut İşler, farklı alanlarda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ön plana çıkan isimlerdir bir tanesi. 1991 yılında doğan ve genç yaşına rağmen çok özel faaliyetlerde bulunan İşler, genç girişimcilere fikirlerini hayata geçirecekleri fırsatların verilmesi gerektiğini ifade etti.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İşler, "Biliyorsunuz dünya genelinde genç girişimcilerin fikirlerine çok büyük bir önem veriliyor. Çünkü yeni bir şeyler üretmek yaratıcılığı gerektiriyor ve bir insan, yaratıcı yönünü geliştirebilmişse çok özel çalışmalarda bulunacak yeteneğe sahip demektir. Ben de genç bir girişimci olarak bu alanda özel fikirlere sahip insanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle gençlerin girişimcilik konusunda farklı imkanlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.

HAYATIN HER ALANINDA ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYORUZ

Bir işte pes etmemenin çok önemli olduğunu belirten Umut İşler, pes edildiği takdirde başarıdan uzaklaşıldığının altını çizdi. "Hayatın her alanında farklı zorluklarla ve engellerle karşılaşıyoruz. Bu engellerin üstünden atlama cesaretine sahip olduğumuzda, yeni fikirlerimizi de hayata geçirebilme şansı elde ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki engeller nedeniyle stresli olmak yerine bu engelleri nasıl aşabileceğimizi öğrenmeliyiz. Belki de kendimizi geliştirmemiz gereken en önemli konu bu."

ENGELLER BİZLERİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KILIYOR

Başarı elde eden insanların engellerle karşılaşma cesaretine sahip olduğunu belirten Umut İşler, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: "Engeller bizleri çok daha güçlü kılıyor. Çünkü farklı zorlukları görüyor, bu zorlukları atlatabilmek için yaratıcı bir bakış açısı geliştiriyoruz. Bu durum ise bizi biz yapıyor, hayatta güçlü kılıyor. Bunların tamamını düşündüğümde, genç girişimcilere en önemli tavsiyem, fikirlerinin arkasından gitme cesaretine sahip olmaları. Zorluk hayatın her aşamasında olacaktır. Bu zorluklarla mücadele ederken pes etmediğinizde başarıya ulaşacak ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız."