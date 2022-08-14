Ahmet Aktene: “Pazarlama Stratejisinde rakip analizi önemli”

Uzun süredir sosyal medya uzmanı olarak çalışan ve dikkat çeken çalışmalarda bulunan Sosyal Medya Uzmanı Ahmet Aktene, etkili sosyal medya pazarlamasının markalar için önemli olduğunu ifade etti.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktene, "Markaların değer kazanabilmesi ve dikkat çekici bir konumda yer alabilmesi için etkili sosyal medya pazarlama stratejileri oluşturulmalıdır. Sosyal medya, yeni nesil reklamcılık çalışmalarının odağında yer alıyor. Bu nedenle bu konuda dikkat çeken çalışmalar yapılması çok önemli." sözleriyle sosyal medya pazarlamasının önemli olduğunun altını çizdi.

RAKİPLERİNİZİ TAKİP ETMELİSİNİZ

Güçlü ve başarılı sosyal medya pazarlama stratejisi için rakipleri analiz etmenin öneminden bahseden Ahmet Aktene, "Rakiplerinizi takip etmeli, hangi sosyal medya platformlarında paylaşım yaptıklarını tespit etmelisiniz. Rakiplerinizin kullandıkları anahtar kelimeler, müşterilerle hangi dilde iletişimde bulunduklarına ve daha pek çok hususa dikkat etmelisiniz. Böylelikle rakiplerinizden çok daha iyi bir iş çıkarabilir, potansiyel müşterilerinize kısa sürede ulaşabilirsiniz." ifadelerinde bulundu.

SOSYAL MEDYA DENETİMİ YAPARAK HESAPLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Sosyal medya pazarlama stratejileri kapsamında sosyal medya denetimi yapmanın da öneminden bahseden Ahmet Aktene, "Profilim yeterli mi, sosyal medyadaki varlığınız rekabete dayanabilecek güçte mi, hedef kitleniz hangi ağları kullanıyor gibi sorulara cevap vermeniz bir hayli önemli. Bu sorulara cevap vererek sosyal medya hesabınızı güçlendirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeli ve bu konuda çalışmalarda bulunmalısınız." sözleriyle sosyal medya hesaplarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA STRATEJİNİZİ DEĞERLENDİRİN

"Sosyal medya pazarlama stratejinizi değerlendirerek bu konuda neler yapabileceğinizi analiz etmelisiniz. Bilindiği üzere sosyal medya pazarlama stratejisi, firmanız için bir hayli önemlidir. Bu nedenle bu alanda yapacağınız her bir çalışma, firmanızın sektörde ön plana çıkmasını ve markanızın değer kazanmasını sağlayacaktır. Sosyal medya platformlarında etkili olabilmek için değişim ve yenilenmeyi kabul etmelisiniz."