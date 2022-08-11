Yordun mermi!

Magandalar tehlikesaçtı. Son olay Rize'de yaşandı. Önceki akşam serinlemek için sahile giden Eylül Ece İslamoğlu, denizde yüzdükten sonra kıyıya çıktı. Bir anda kanlar içinde kaldı! Bacağına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı! Ameliyatla bacağına saplanan kurşun çıkartıldı! Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken tedavisi tamamlanan genç kız taburcu olup evine yollandı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Kurşun 1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim. Böyle bir şeyin denizde gelip de beni bulacağını hiç düşünmezdim. Zevk için insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Ölebilirdim...