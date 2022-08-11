İstanbul’da çilingir servisi

Başta tatilcilerin, tatil dönüşü anahtarlarını unutması, kaybetmesi veya ev değiştirerek yeni taşındığı evin güvenlik kaygısı ile anahtarlarını yenilemesi ya da kaybedilen otomobil anahtarları bahar ve yaz aylarında dışarıda geçirilen zaman ile artış gösterdiği görülmekte.

İstanbul'da en çok tercih edilen çilingir servislerinin başında gelen Cilingircim.Net çilingir ve anahtarcı hizmetine ihtiyaç duyan ev ve otomobil sahiplerine, geliştirdiği servis ağı ile 15 dakika gibi kısa sürede kapıya gelerek çilingir hizmeti sunmaktadır.

KAPIDA KALANLARIN EN ÇOK ARATTIĞI KELİMELERİN BAŞINDA EN YAKIN ÇİLİNGİR GELİYOR

Vakaların birçoğu tatil veya seyahat dönüşü unutulan ve kaybedilen anahtarlar yüzünden kapıda kalıyor. Hızlıca bu mağduriyetten kurtulmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına "en yakın çilingir" yazarak çilingir servislerine başvurmaktadır.

EN ÇOK TALEP GÖREN AYLAR : MAYIS İLE AĞUSTOS AYI

En çok Mayıs ayında duyulan ihtiyaç sırayla Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül de giderek artarak zirveyi görmektedir. Talebe hızlı karşılık vermek adına Cilingircim.net hızlı çözümler sunarak kapıya zarar vermeden çilingirlik faaliyetleri göstermektedir.

Cilingircim.net ise bu talebe karşılık vermek adına İstanbul geneli gezici uzman çilingir personelleri ile gelen talebe çok kısa sürede çözüm üretmektedir.

ÇİLİNGİR SERVİSİNE EN ÇOK İSTANBUL AVRUPA YAKASI TALEP GÖSTERMEKTE

Vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İstanbul'da çilingir servisine en çok Avrupa Yakası talep göstermekte olup yapılan istatistik çalışmalarında başta bu ilçelerden arama geldiği görünmektedir.

Sırayla; Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Başakşehir, Kağıthane, Bahçelievler, Fatih gibi ilçeler başı çekmektedir.

İstanbul Anadolu Yakasında ise; Ümraniye, Kadıköy, Pendik en çok çilingir servisine ihtiyaç duyan vatandaşların yaşadığı ilçelerin başında gelmektedir.

CİLİNGİRCİM.NET HİZMET LİSTESİ

Başta 7/24 esasına göre çalışma prensibiyle birçok sunmuş olduğumuz hizmelerin başında;

Kilit değiştirme,

Oto çilingir,

Kasa Çilingirciliği,

Göbek değiştirme,

Çelik kapı tamir ve onarımı,

Turnike ve kapı sistemleri anahtar yenileme, değiştirme.



İstanbul'da Faaliyet Gösterilen İlçeler:

Avrupa Yakası: Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

Anadolu Yakası: Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar