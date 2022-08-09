Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İtalya’nın Bologna şehrindeki bir sokağa Trabzon ismi verildi

    İtalya’nın Bologna şehrindeki bir sokağa, bundan 437 yıl önce Trebison, yani Trabzon ismi verildi! Tarihin tozlu sayfalarına kaydedilen o yer, sosyal medyanın gündemine yerleşti! Yorumlar herkesi gülümsetti: Boşuna ‘Bize her yer Trabzon’ demiyoruz!

    Bize her yer Trabzon

    İtalya'daki Trabzon Sokağı, dünyanın gündemine yerleşti. 59 milyon nüfusa sahip ülkede, 6 tane Vicolo Trebisonda, yani Trabzon Sokağı'nın olduğu belirtildi. Bu sokağın bulunduğu şehirlerin Palermo, Bologna, Genova, Trentino ve Messina olduğu belirtildi. En eskisi ise Bologna şehrindeydi. Sokak, 1583'ten itibaren kayıtlar Vicolo Trebisonda olarak geçti. 1853'te ise sokağın her iki ucu demir kapılarla kapatıldı, sınırlı girişe izin verildi! Sokağın giriş ve çıkışında bulunan 'Trebizonda' yazılı tarihi taş tabletlerin bulunması dikkat çekti. 2017'de küçük bir restorasyonun ardından tekrar kullanıma girdi. Şimdilerde, İtalya'ya has butik kafelerin bulunduğu sokak, Trabzonlular'ın da ilgisini çekti. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Trabzon Sokağı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlar gülümsetti..



    SOSYAL MEDYA YIKILDI
    Bir Trabzonlu olarak gurur duydum.
    Trabzon'da da bir İtalyan Sokağı olmasın mı?
    Boşuna demiyoruz. Bize her yer Trabzon!
    Ben de doğma büyüme Trabzonluysam gidip o Bologna'yı göreceğim!
    Bekle beni Bologna.
    Gurur duydum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye yaş ve prim formülü
    Haberler Yaşam İtalya’nın Bologna şehrindeki bir sokağa Trabzon ismi verildi
        SON DAKİKA