İtalya’nın Bologna şehrindeki bir sokağa Trabzon ismi verildi

İtalya'daki Trabzon Sokağı, dünyanın gündemine yerleşti. 59 milyon nüfusa sahip ülkede, 6 tane Vicolo Trebisonda, yani Trabzon Sokağı'nın olduğu belirtildi. Bu sokağın bulunduğu şehirlerin Palermo, Bologna, Genova, Trentino ve Messina olduğu belirtildi. En eskisi ise Bologna şehrindeydi. Sokak, 1583'ten itibaren kayıtlar Vicolo Trebisonda olarak geçti. 1853'te ise sokağın her iki ucu demir kapılarla kapatıldı, sınırlı girişe izin verildi! Sokağın giriş ve çıkışında bulunan 'Trebizonda' yazılı tarihi taş tabletlerin bulunması dikkat çekti. 2017'de küçük bir restorasyonun ardından tekrar kullanıma girdi. Şimdilerde, İtalya'ya has butik kafelerin bulunduğu sokak, Trabzonlular'ın da ilgisini çekti. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Trabzon Sokağı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlar gülümsetti..