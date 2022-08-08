Sercan Taştan: Kadınlar geçmişten bu yana güzelliklerine önem veriyor

Kuaförlük hizmetlerinin her dönem önemli bir konumda yer aldığını belirten Sercan Taştan, konuyla ilgili açıklamalarında bu husus üzerinde durdu: "Biliyorsunuz Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede kuaförlük hizmetleri ön planda bulunuyor. Çünkü özellikle tarz sahibi kadınlar için kuaförler çok özel yerlerden bir tanesi. Çünkü saç bakımı, cilt bakımı gibi uygulamalar kuaförlerde gerçekleştiriliyor. Güzel görünümü önemseyen kadınların büyük bir çoğunluğu düzenli olarak saç bakım uygulamalarında bulunuyor. Biz de uzman ekibimizle birlikte müşterilerimize yenilikçi uygulamalar sunmaya devam ediyoruz."

SAÇ KESİMİ VE SAÇ BOYAMA UYGULAMALARI HER DÖNEM ÖN PLANDA YER ALIYOR

Saç kesimi ve saç boyama uygulamalarının her dönem dikkatleri üzerine çektiğini belirten Seran Taştan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Saç kesimi, sağlıklı saç yapısına ulaşmak isteyen kadınların tercih ettikleri uygulamalardan bir tanesi. Kırıkları artan saçlar bakımsız bir görünüme ulaşıyor. Bu nedenle düzenli saç bakımı hacimli ve canlı saç görünümü için çok önemli."

ÖZEL GÜNLERDE MAKYAJ UYGULAMALARI DA OLDUKÇA FAZLA RAĞBET GÖRÜYOR

Kuaförlük uygulamalarından bir diğerinin makyaj uygulamaları olduğunun altını çizen Sercan Taştan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Özel günlerde birçok kadın makyaj uygulamalarına rağbet gösteriyor. Çünkü bakımlı görünmek birçok kadın için önemli bir husus. Biz de uzman ekibimizle birlikte çok özel makyaj uygulamalarında bulunuyoruz. Amacımız müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek. Talepleri karşılayabilmek için titiz bir çalışma içerisindeyiz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, hizmetlerimizi sık sık güncelliyoruz. Makyaj uygulamalarının yanı sıra saç bakımı, saç şekillendirme, el ve tırnak bakımı gibi farklı alanlarda pek çok hizmeti müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bizim için müşterilerimizin memnuniyeti her zaman öncelliklidir."

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