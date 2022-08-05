Ralli Pilotu Efe Ünver: Ralli pilotluğu bana büyük bir keyif veriyor

Halihazırda Turse Turizm kapsamında çalışmalarda bulunan Efe Ünver, aynı zamanda kendisini ralli pilotluğunda da geliştirmiş bir isim. Yarışlarda Co Pilotu Bahadır Gücenmez Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan ralli yarışlarına katılan ve 4 kez Türkiye ralli şampiyonu, 1 kere Doğu Avrupa ralli şampiyonu, 1 kere de Avrupa ralli şampiyonu olan co pilot bahadır gücenmez ile yarışmak bizim için büyük bir şanstı kendisi bize çok şey kattı dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünver, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Küçüklüğümden beri arabalara ilgim vardı. Bu ilgimi profesyonelleştirmem gerektiğini düşündüm. 2021 yılında ralli pilotluğu için önemli çalışmalarda bulundum. İlk olarak Tok Sport Wrt ile ralli yarışmalarına katıldım. Ardından 2022 sezonunda Cartrol Ford Team ile anlaşarak Ford Fiesta rally pilotu olarak çalışmalarda bulundum. Halihazırda çalışmalarımı bu alanda sürdürüyor, çeşitli yarışmalara katılıyorum."

ESKİŞEHİR RALLİSİNDE İLK 10 ARASINA GİRDİM, BU BENİM İÇİN DENEYİMDİ

Ralli pilotu olarak çalışmalarda bulunan ve farklı yarışmalara katılan Efe Ünver; Ege Rallisi, Hitit Rallisi, Kocaeli Rallisi gibi Türkiye ralli şampiyonlarında kendisine yer bulmuş bir isim. Katıldığı Türkiye ralli şampiyonalarında farklı dereceler alan Ünver, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ralli pilotluğu, macera tutkumu perçinleyen çok özel bir alan. Kendimi bu alanda geliştirebilmek için farklı yarışmalar içerisinde yer alıyorum. Eskişehir rallisinde ilk 10'a girdim. Bu ise benim için çok özel bir deneyimdi."

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONALARINDA 2 VE 3. DERECELERİ ALDIM

Türkiye çapında da ralli şampiyonalarına katıldığını belirten Efe Ünver, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Türkiye çapında pek çok ralli şampiyonası düzenleniyor. Kocaeli Rallisi, Ege Rallisi, BTSO Yeşil Bursa Rallisi bunlardan birkaçı. Türkiye ralli şampiyonalarında 2 ve 3.lük gibi çok önemli derecelerin sahibi oldum. Çalışmalarımı bu alanda sürdüreceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Benim için ralli pilotluğu bir yarıştan çok daha fazlası."