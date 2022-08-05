Asiye’nin çilesi





Sinemmiko: Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm.



Esraaaac: Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, "Asiye'nin tedavisi devam ederken O'nu aileden yakınlarından ayırmak sorunlu. O nedenle çocuğu halasına teslim ettik" dedi.

MEHMET BONCUK