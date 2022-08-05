Asiye’nin çilesi

Gaziantep'te yaşayan A.T. 9 ay önce babasının görevli olduğu sitenin bahçesinde pitbull köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kız, ameliyata alındı. İyileşip ayağa kalkı. A'nın olaydan önce ise annesi Zübeyde Ateş tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda annesinin, boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım" dediği, çocuğun da zorlukla "Tamam" dediği duyuluyor. Suç duyurusunda bulunan Avukat Yaşar Karakan, "Videoları kendisine yakın biriyle çekiyor. Apartmanın Whatsapp grubunda paylaşmışlar. O şekilde bulduk" dedi.
AİLEYE BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyada Asiye'nin görüntüsü infial yarattı. Anne Zübeyde Ateş'e tepki yağdı:
Ahmet Kılıç: 2 pitbull köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki A'nın saldırıdan önceki bu görüntüleri ailenin masum olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu görüntüler ilk kez burada paylaşılıyor. Hiçbir şekilde bu yapılan kabul edilemez.
Sinemmiko: Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm.
Esraaaac: Yine bir olay ve binlerce soru işareti. Herkes ürememeli.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, "Asiye'nin tedavisi devam ederken O'nu aileden yakınlarından ayırmak sorunlu. O nedenle çocuğu halasına teslim ettik" dedi.
MEHMET BONCUK